Мы не видели геймплейных кадров игры про Чудо-женщину в открытом мире уже три года. Джейсон Шрайер рассказывает, почему

Кто-нибудь помнит игру про Чудо-женщину, анонсированную три года назад? А как насчёт Star Wars: Eclipse? Если вы не помните их — не беспокойтесь, о них было мало данных в инфо-поле. Более того, похоже, обе они фактически не существовали на момент выпуска своих тизеров.

После того как на The Game Awards 2021 были показаны эффектные кинематографические трейлеры, команды, работающие над играми Wonder Woman и Star Wars: Eclipse, ни словом не обмолвились о своих проектах. Великий и ужасный Джейсон Шрайер ("Кровь, Пот и Пиксели", "Нажми Reset") в шоу Kinda Funny Games утверждает, что обе игры на момент анонса едва ли существовали за пределами роликов. Любители теорий заговора, ваш черед сказать: "Я всё знал/знала!".



Шрайер также заявил, что на предстоящем шоу The Game Awards 2024, вероятно, будет ещё несколько громких анонсов игр, которые не выпустятся ещё несколько лет.



Студии часто выпускают ранние трейлеры, чтобы привлечь новых талантов. Star Wars: Eclipse разрабатывается компанией Quantic Dream, которая также создала Detroit: Become Human и Heavy Rain, так что они, вероятно, хотят, чтобы разработчики с опытом создания экшн-приключений присоединились к проекту. В свою очередь, Wonder Woman разрабатывает студия Monolith, которая уже имеет отличную репутацию в создании одиночных игр с открытым миром, после своих двух игр Middle-Earth: Shadow of Mordor/War.



Кроме того, в продуктовом менеджменте полезно проверять гипотезы ценности продукта до его полноценной разработки (и даже пре-продакшена). Ведь отрисовать тизер и проверить заинтересованность аудитории в концепте игры гораздо проще, чем начать её разрабатывать и потерять много денег, не найдя целевую аудиторию. Мы недавно слышали о таком проекте, не так ли?