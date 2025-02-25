Официально: Warner Bros. отменила экшен про "Чудо-женщину" и закрыла студию, подарившую нам Middle-earth и F.E.A.R.

Игра про Чудо-женщину была анонсирована ещё в 2021 году, но с тех пор о ней практически ничего не было слышно. Единственное, что видели фанаты, — короткий тизер, не раскрывающий никаких подробностей. Разработчики обещали, что в проекте будет использоваться их знаковая система немезис из Middle-earth: Shadow of Mordor, но теперь есть риск, что игра так и останется лишь несбывшейся мечтой.

Согласно информации Джейсона Шрайера, Warner Bros. закрывает Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego. Одновременно с этим отменяется и Wonder Woman, разработкой которой занималась Monolith. Несмотря на авторитет источника, стоит учитывать, что Шрайер иногда ошибался или неточно передавал планы компаний. Поэтому у фанатов остаётся небольшая надежда, что проект всё же может вернуться в том или ином виде.

Однако для многих игроков не менее важна судьба Monolith Productions. Студия, известная по F.E.A.R., Condemned и Middle-earth, долгое время оставалась одним из самых ярких разработчиков в составе Warner Bros. Теперь её будущее выглядит неопределённым.

Подтверждение:

Warner Bros. Games официально подтвердила информацию Джейсона Шрайера о закрытии Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego, а также об отмене экшена по Wonder Woman. В заявлении компании говорится, что такое решение связано с изменением стратегии: Warner Bros. планирует сосредоточиться на ключевых франшизах, включая DC, "Гарри Поттере", Mortal Kombat и "Игре престолов". Руководство подчеркнуло, что это было тяжёлое решение, но оно принято в рамках долгосрочного курса на развитие самых успешных брендов.

Интересно, что ранее Bloomberg сообщал, что в начале 2024 года разработка Wonder Woman была перезапущена. Возможно, именно это и стало одной из причин отмены проекта.