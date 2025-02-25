Официально: Warner Bros. отменила экшен про "Чудо-женщину" и закрыла студию, подарившую нам Middle-earth и F.E.A.R.

Игра про Чудо-женщину была анонсирована ещё в 2021 году, но с тех пор о ней практически ничего не было слышно. Единственное, что видели фанаты, — короткий тизер, не раскрывающий никаких подробностей. Разработчики обещали, что в проекте будет использоваться их знаковая система немезис из Middle-earth: Shadow of Mordor, но теперь есть риск, что игра так и останется лишь несбывшейся мечтой.
Согласно информации Джейсона Шрайера, Warner Bros. закрывает Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego. Одновременно с этим отменяется и Wonder Woman, разработкой которой занималась Monolith. Несмотря на авторитет источника, стоит учитывать, что Шрайер иногда ошибался или неточно передавал планы компаний. Поэтому у фанатов остаётся небольшая надежда, что проект всё же может вернуться в том или ином виде.
Однако для многих игроков не менее важна судьба Monolith Productions. Студия, известная по F.E.A.R., Condemned и Middle-earth, долгое время оставалась одним из самых ярких разработчиков в составе Warner Bros. Теперь её будущее выглядит неопределённым.
Подтверждение:
Warner Bros. Games официально подтвердила информацию Джейсона Шрайера о закрытии Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego, а также об отмене экшена по Wonder Woman. В заявлении компании говорится, что такое решение связано с изменением стратегии: Warner Bros. планирует сосредоточиться на ключевых франшизах, включая DC, "Гарри Поттере", Mortal Kombat и "Игре престолов". Руководство подчеркнуло, что это было тяжёлое решение, но оно принято в рамках долгосрочного курса на развитие самых успешных брендов.
Интересно, что ранее Bloomberg сообщал, что в начале 2024 года разработка Wonder Woman была перезапущена. Возможно, именно это и стало одной из причин отмены проекта.
Ворнеры - контора этих как их там...
Мудаков.
Лучше бы рокстеди закрыли
Так а что Рокстеди? Если бы не они то не было бы Средиземья, так как боевика там позаимствована из бэтмена.
Смысл увольнять работников Monolith Productions, когда последний крупный провал был у Rockstady. Последние игры Monolith были успешными, ну если не выходит с Чудо Женщиной на уровне представленного концепта, или бояться повторения истории с Отрядом Самоубийц, ок, отмените проект который может принести убытки, но зачем закрывать студию до этого приносившую прибыль?
мы ещё не видели чудо бабу - мож даже хороша была бы, да я так понял они будут биться бошкой об стену со своими сервисами донатными - пока мы их не полюбим
Потому что Рокстеди делают игру про Бетмена, если и она провалится, то их тоже выкинут на мороз.
Да, возможно Чудо баба не была бы "чудо". По игре никакой информации не было, даже актов.
cкажу непопулярное мнение но, лично меня супергерои перестали интересовать лет так с двенадцати. ждать пускай и от студии подарившей нам F.E.A.R игру про чудо-бабу стал бы только отчаяный фанбой
Я не фанат супергероики, но игры про Бетмена очень зашли. Если бы разработчики пошли по пути Рокстеди, то из чудо-тянки могла бы получится хорошая игра. Скорее всего проект попал в производственный ад и на фоне потери интереса у публики к людям в спандексе, боссы WB решили, что проще закрыть эту лавочку.
cкажу непопулярное мнение но, лично меня супергерои на оборот стали интересовать уже долгое время, если бы не всратые онлайн впихания.
Плевать на фемо-бабу жаль что создателей крутых феар и тени мордора закрыли
Ворнеры продолжают творить лютую фигню
Помянем(
Дичь полнейшая, мордор был очень успешной дилогией.
даже самой успешной.
Е.ать долб.бы. Просто выкинули людей на мороз. Может не уволят, но думаю после такой ху.ни люди и сами уйдут работать в другие студии. Ган с софраном два дебила, у них видите ли в приоритете только рокстеди(в которой никого толкового нет) и незереалм, которые пилят под копирку одинаковые мортал комнаты.
Больше обидно за Чудо Женщину и Fear, да и в целом Shadow of Mordor и War были неплохими
Это хорошая новость, что закрыли этот проект Феминистичная игра получилась бы, хотя откуда мне знать твои предпочтения.
Сволочи, откройте хотя бы исходный код системы Немезис из Мордора. Если не себе не людям
Все правильно, давно пора
Тем более разработчики которые делали ваши любимые игры там уже не работают
Ну охренеть теперь
горите в аду, ублyouдки...
Как же я F.E.A.R обожаю. Неповторимые игры с неповторимой атмосферой и музыкой. До сих пор ничего подобного не встречал по атмосфере. Звук, свет - всё на высоте. Шикарное игрокино. Перепрохожу постоянно ибо влюблен. Даже третья часть нравится, хоть многие ее почему-то недолюбливают. Иэх, были временаа - всё проходит. "Время слов закончилось, мистер Моди", "Сайонара, урод" )
А патент на nemesis был у студии или у WB в целом?
У WB
Вот твари! Монолит то за что?
ну надо на кого-то свалить.
Монолит жалко.
Т.е. даже не пытались продать? Прям сразу закрыли.
Кому они нужны? Сейчас в индустрии тут и там одни сокращения и угрозы быть закрытым. Даже у таких мастодонтов как Microsoft и Sony.
Имбецилы, лучше б доверили им разработку Hogwarts legacy 2 с
короче wb сдохнет быстрее юбиков - если за бошку не возмутиться - а за бошку они не возьмутся.
жаль
наверно что то хорошее у команды получалось, не порядок, надо держать марку
Уроды
"Идёте в правильном направление"! Зачем нужны новые проекты, лучше теперь начать доить Гарри и старый добрый мк... Как юбики ассасина.
Да уж.
А разговоров то было.
очень обидно одна из величайших студий ( была )
Очень жаль, игры норм были, а что теперь с системой Nemesis, всё забвение? ворнеры водолазы
СДЕЛАЛИ 3 часть и не парились, вообще сдохли - а чё с патентом будет? хоть бы вуман выпустили бы под конец уроды.
А патент на немезис у ворнеров, так что будет и дальше ноль игр с такой, на самом деле годной фичей)
а вырнаров выпелить ни как? - нахой им патент если не пользуются - у всех у кого патент те выжимают все соки - а тут 1 раз такую фигню вижу, отобрать и пусть ноют.
Ну....может и к лучшему
К чему лучшему? То что больше мы в ближайшее время не увидим игру с системой nemesis? Shadow of war была неплохой игрой