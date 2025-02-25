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Wonder Woman TBA
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6.4 78 оценок

Официально: Warner Bros. отменила экшен про "Чудо-женщину" и закрыла студию, подарившую нам Middle-earth и F.E.A.R.

Gutsz
Новости

Игра про Чудо-женщину была анонсирована ещё в 2021 году, но с тех пор о ней практически ничего не было слышно. Единственное, что видели фанаты, — короткий тизер, не раскрывающий никаких подробностей. Разработчики обещали, что в проекте будет использоваться их знаковая система немезис из Middle-earth: Shadow of Mordor, но теперь есть риск, что игра так и останется лишь несбывшейся мечтой.

Тизер игры Wonder Woman - Чудо-женщина от разработчиков Middle-earth: Shadow of Mordor

Согласно информации Джейсона Шрайера, Warner Bros. закрывает Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego. Одновременно с этим отменяется и Wonder Woman, разработкой которой занималась Monolith. Несмотря на авторитет источника, стоит учитывать, что Шрайер иногда ошибался или неточно передавал планы компаний. Поэтому у фанатов остаётся небольшая надежда, что проект всё же может вернуться в том или ином виде.

Однако для многих игроков не менее важна судьба Monolith Productions. Студия, известная по F.E.A.R., Condemned и Middle-earth, долгое время оставалась одним из самых ярких разработчиков в составе Warner Bros. Теперь её будущее выглядит неопределённым.

Подтверждение:

Warner Bros. Games официально подтвердила информацию Джейсона Шрайера о закрытии Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego, а также об отмене экшена по Wonder Woman. В заявлении компании говорится, что такое решение связано с изменением стратегии: Warner Bros. планирует сосредоточиться на ключевых франшизах, включая DC, "Гарри Поттере", Mortal Kombat и "Игре престолов". Руководство подчеркнуло, что это было тяжёлое решение, но оно принято в рамках долгосрочного курса на развитие самых успешных брендов.

По данным Bloomberg, разработка Wonder Woman от Monolith Productions была перезапущена в начале 2024 года

Интересно, что ранее Bloomberg сообщал, что в начале 2024 года разработка Wonder Woman была перезапущена. Возможно, именно это и стало одной из причин отмены проекта.

-23
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Tommy.

Ворнеры - контора этих как их там...

15
hpi

Мудаков.

2
agula98

Лучше бы рокстеди закрыли

13
K0t Felix

Так а что Рокстеди? Если бы не они то не было бы Средиземья, так как боевика там позаимствована из бэтмена.

1
Dark Corsair

Смысл увольнять работников Monolith Productions, когда последний крупный провал был у Rockstady. Последние игры Monolith были успешными, ну если не выходит с Чудо Женщиной на уровне представленного концепта, или бояться повторения истории с Отрядом Самоубийц, ок, отмените проект который может принести убытки, но зачем закрывать студию до этого приносившую прибыль?

11
jax baron

мы ещё не видели чудо бабу - мож даже хороша была бы, да я так понял они будут биться бошкой об стену со своими сервисами донатными - пока мы их не полюбим

-1
goodneighbor

Потому что Рокстеди делают игру про Бетмена, если и она провалится, то их тоже выкинут на мороз.

2
K0t Felix

Да, возможно Чудо баба не была бы "чудо". По игре никакой информации не было, даже актов.

0
Господин Никто

cкажу непопулярное мнение но, лично меня супергерои перестали интересовать лет так с двенадцати. ждать пускай и от студии подарившей нам F.E.A.R игру про чудо-бабу стал бы только отчаяный фанбой

5
goodneighbor

Я не фанат супергероики, но игры про Бетмена очень зашли. Если бы разработчики пошли по пути Рокстеди, то из чудо-тянки могла бы получится хорошая игра. Скорее всего проект попал в производственный ад и на фоне потери интереса у публики к людям в спандексе, боссы WB решили, что проще закрыть эту лавочку.

1
jax baron

cкажу непопулярное мнение но, лично меня супергерои на оборот стали интересовать уже долгое время, если бы не всратые онлайн впихания.

3
Madiark

Плевать на фемо-бабу жаль что создателей крутых феар и тени мордора закрыли

5
BAZKIN

Ворнеры продолжают творить лютую фигню
Помянем(

5
erkins007

Дичь полнейшая, мордор был очень успешной дилогией.

3
jax baron

даже самой успешной.

0
СнопакДоминатор

Е.ать долб.бы. Просто выкинули людей на мороз. Может не уволят, но думаю после такой ху.ни люди и сами уйдут работать в другие студии. Ган с софраном два дебила, у них видите ли в приоритете только рокстеди(в которой никого толкового нет) и незереалм, которые пилят под копирку одинаковые мортал комнаты.

2
CRAZY rock GAME

Больше обидно за Чудо Женщину и Fear, да и в целом Shadow of Mordor и War были неплохими

2
0FILIN0

Это хорошая новость, что закрыли этот проект Феминистичная игра получилась бы, хотя откуда мне знать твои предпочтения.

0
Scerkrou7

Сволочи, откройте хотя бы исходный код системы Немезис из Мордора. Если не себе не людям

2
Коля Кощей

Все правильно, давно пора

Тем более разработчики которые делали ваши любимые игры там уже не работают

2
-zotik-

Ну охренеть теперь

1
perseus163

горите в аду, ублyouдки...

1
Xoxlya

Как же я F.E.A.R обожаю. Неповторимые игры с неповторимой атмосферой и музыкой. До сих пор ничего подобного не встречал по атмосфере. Звук, свет - всё на высоте. Шикарное игрокино. Перепрохожу постоянно ибо влюблен. Даже третья часть нравится, хоть многие ее почему-то недолюбливают. Иэх, были временаа - всё проходит. "Время слов закончилось, мистер Моди", "Сайонара, урод" )

1
Lucrise

А патент на nemesis был у студии или у WB в целом?

1
AndrewSolt

У WB

1
Alamut95

Вот твари! Монолит то за что?

1
jax baron

ну надо на кого-то свалить.

0
6363

Монолит жалко.

1
spaMER_ID

Т.е. даже не пытались продать? Прям сразу закрыли.

0
vald11

Кому они нужны? Сейчас в индустрии тут и там одни сокращения и угрозы быть закрытым. Даже у таких мастодонтов как Microsoft и Sony.

0
crim11

Имбецилы, лучше б доверили им разработку Hogwarts legacy 2 с

0
jax baron

короче wb сдохнет быстрее юбиков - если за бошку не возмутиться - а за бошку они не возьмутся.

0
lokdogg

жаль

0
ExquisiteUrick

наверно что то хорошее у команды получалось, не порядок, надо держать марку

0
GaShlO2008

Уроды

0
dangerous_beast

"Идёте в правильном направление"! Зачем нужны новые проекты, лучше теперь начать доить Гарри и старый добрый мк... Как юбики ассасина.
Да уж.

0
Spillik

А разговоров то было.

0
MEGATAIMAN

очень обидно одна из величайших студий ( была )

0
Old-Waldemar

Очень жаль, игры норм были, а что теперь с системой Nemesis, всё забвение? ворнеры водолазы

0
jax baron

СДЕЛАЛИ 3 часть и не парились, вообще сдохли - а чё с патентом будет? хоть бы вуман выпустили бы под конец уроды.

-1
AndrewSolt

А патент на немезис у ворнеров, так что будет и дальше ноль игр с такой, на самом деле годной фичей)

1
jax baron AndrewSolt

а вырнаров выпелить ни как? - нахой им патент если не пользуются - у всех у кого патент те выжимают все соки - а тут 1 раз такую фигню вижу, отобрать и пусть ноют.

0
Mimocrocodil

Ну....может и к лучшему

-3
PVV DIT

К чему лучшему? То что больше мы в ближайшее время не увидим игру с системой nemesis? Shadow of war была неплохой игрой

6