Основатель Monolith Productions не ожидал закрытия студии из-за игры про "Чудо-женщину"

В прошлом месяце Warner Bros. приняла неожиданное решение — издатель не только отменил амбициозную игру про Чудо-женщину, но и полностью закрыл Monolith Productions, одну из своих самых опытных студий. Что именно подтолкнуло руководство компании к такому шагу, доподлинно неизвестно, но теперь появился первый комментарий от основателя Monolith. Судя по его словам, даже для самих разработчиков это стало полной неожиданностью.

В интервью The Guardian сооснователь студии Гаррет Прайс признался:

Я никогда не думал, что Monolith могут закрыть.

Разработчики Middle-earth: Shadow of Mordor и F.E.A.R. создавали проекты, которые оставили заметный след в индустрии. Однако в последние годы студия работала исключительно над внутренними проектами Warner Bros., что, по мнению Прайса, могло сыграть свою роль в ее судьбе.

Другой сооснователь Monolith, Тоби Глэдвелл, добавил:

В нашей студийной культуре было ощущение, что мы способны справиться с любой задачей. Разработчики всегда стремились делать игры, которые казались им самими интересными, а не гнаться за трендами или массовой популярностью.

После выхода Middle-earth: Shadow of War в 2017 году Monolith больше не выпускала новых игр. Разработка Wonder Woman, анонсированной три года назад, сталкивалась с проблемами — смена руководства и возможный перезапуск проекта привели к тому, что производство шло не так гладко, как планировалось. Согласно инсайдерской информации, бюджет игры превысил $100 млн, но до релиза было еще далеко.

Ранее Warner Bros. официально подтвердила закрытие студии и отмену игры. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале:

Закрытие Monolith Productions поднимает вопросы о будущем игровых проектов Warner Bros. Издатель неоднократно заявлял, что хочет сосредоточиться на многопользовательских играх с монетизацией, даже несмотря на коммерческий успех одиночной Hogwarts Legacy и провал Suicide Squad: Kill the Justice League. Пока остается неясным, останется ли игра про Чудо-женщину в планах компании или будет перезапущена с новой командой.