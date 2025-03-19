Основатель Monolith Productions не ожидал закрытия студии из-за игры про "Чудо-женщину"

В прошлом месяце Warner Bros. приняла неожиданное решение — издатель не только отменил амбициозную игру про Чудо-женщину, но и полностью закрыл Monolith Productions, одну из своих самых опытных студий. Что именно подтолкнуло руководство компании к такому шагу, доподлинно неизвестно, но теперь появился первый комментарий от основателя Monolith. Судя по его словам, даже для самих разработчиков это стало полной неожиданностью.
В интервью The Guardian сооснователь студии Гаррет Прайс признался:
Я никогда не думал, что Monolith могут закрыть.
Разработчики Middle-earth: Shadow of Mordor и F.E.A.R. создавали проекты, которые оставили заметный след в индустрии. Однако в последние годы студия работала исключительно над внутренними проектами Warner Bros., что, по мнению Прайса, могло сыграть свою роль в ее судьбе.
Другой сооснователь Monolith, Тоби Глэдвелл, добавил:
В нашей студийной культуре было ощущение, что мы способны справиться с любой задачей. Разработчики всегда стремились делать игры, которые казались им самими интересными, а не гнаться за трендами или массовой популярностью.
После выхода Middle-earth: Shadow of War в 2017 году Monolith больше не выпускала новых игр. Разработка Wonder Woman, анонсированной три года назад, сталкивалась с проблемами — смена руководства и возможный перезапуск проекта привели к тому, что производство шло не так гладко, как планировалось. Согласно инсайдерской информации, бюджет игры превысил $100 млн, но до релиза было еще далеко.
Ранее Warner Bros. официально подтвердила закрытие студии и отмену игры. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале:
Закрытие Monolith Productions поднимает вопросы о будущем игровых проектов Warner Bros. Издатель неоднократно заявлял, что хочет сосредоточиться на многопользовательских играх с монетизацией, даже несмотря на коммерческий успех одиночной Hogwarts Legacy и провал Suicide Squad: Kill the Justice League. Пока остается неясным, останется ли игра про Чудо-женщину в планах компании или будет перезапущена с новой командой.
100 лям распилили и прикрыли лавочку. Никто не виноват. Бывает. Нормальная абсолютно схемка.
не норм схема - если у тебя был 1 стабильный доход и ты его уничтожил.
Этож Ворнеры, судя по их поступкам они любят просто видеть мир в огне.)
У корпорации Ворнер "один стабильный доход"? Серьезно?
Им насрать на игры и насрать на игроков примерно восемь - десять огромных куч дерьма. Надо было, нет, не так - можно было распилить 100 лям вкусных инвесторских бабок - распилили. И это абсолютно нормально, это происходит столетиями.
Для нас тут в наивном и чистом постсоветском мире - это открытие, да.
ну монолит это был стабильный доход, я как говорил так и говорю WB ПРОСТО ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬСЯ И НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ - распилить можно было и до этого
"WB" - это просто две буквы из английского алфавита. А чуваки в теме хотят денежек получить. Остальное - это о том как и с кого.
И до сих пор неизвестно, у кого права на NOLF 1-2.
И да, на гитхабе есть исходники для этой игры, но никто этим не занимается, поэтому альтернатива есть, это modernizer для nolf 1-2.
Обосралась Rocksteady c Suicide squad, а закрыли Monolith. Л - логика
А игра The Suffering тоже от них была? // Алексей Малышев
Разработчиком The Suffering (2004) и её сиквелом The Suffering: Ties That Bind (2005) была Surreal Software и принадлежала она издательству Midway Games. После банкротства Midway, часть её активов, включая Surreal Software и связанные IP, перешли к Warner Bros. (через аукцион 2009 года). Сама Surreal Software закрыта в 2010 году, поэтому новые части или ремастеры маловероятны. Сама Warner Bros. Interactive Entertainment не заинтересована вкладываться в разработку т.к. игры хоть и были культовыми, но не массово популярными. Плюс технические сложности: исходный код и активы могли быть утеряны после закрытия Surreal Software.
Блин, крутая была игруха для своего времени. Ремастеры бы перепрошёл. Как и игру Psy Ops от тех же Midway
Нет // Вера Выборнова
Нет, там Surreal постарались, вроде.
Т е ремастер Condemned можно не ждать?
С помощью XenonRecomp от фанатов, если они захотят. А от разработчиков не жди.
просто WB - хотят закрыться и всё..................
А чем занимаются студии и разработчики в тот период, когда у них нет игр в разработке? С 2017 года и до анонса Wonder Woman что они делали? Им же зп платят всё это время. Просто интересно, никогда об этом не задумывался
Там же была инфа что они занимались своим проектом с системой "Немезида" ,4 года вроде делали. Но им сказали закругляйтесь делайте чудо женьщину причем в сжатые сроки, часть команды просто ушла после такого. Так кстате было и с Rocksteady из которой тоже в какойто момент свалили все основатели во времена разработки отряда самоубийц.
Помогали с другими проектами, как это бывает.
А вот не фиг было делать игру про чудошмару
студия студией, но главное - это люди. Если коллектив хороший был, то парни соберутся в новую студию.
Собраться звучит легко. А на деле в 2025+ году уже как бред шизоида.
Ребята как ты их назвал. Скорее всего дяденьки и тётеньки лет 30+ или около этого возраста. Вероятно всего уже семейной жизнью. И за идею и чистый энтузиазм собираться в новую студию они явно не станут.
Ибо ради чего ? 2-4 года пилить инди игру в надежде на окуп. А что они будут эти 2 года, даже год делать ? Палец сосать и надеяться что всё будет шикарно.
Пойдут просто эти ребята в другую компанию и будут ровно так, же получать деньги. А не собираться в надежде на чудо. Это не 90 или 2000+ когда можно было у друга в гараже собраться и создать свою крутую геймдев компанию за пару вечерков. Или как минимум репутацию получить которая будет кормить.
Ворнеры идут по стопам майкрософт и электроников. Печально.
Все проблемы из-за баб....)) Ну и из-за их песиков.)))