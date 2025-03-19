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Wonder Woman игра отменена
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6.4 78 оценок

Основатель Monolith Productions не ожидал закрытия студии из-за игры про "Чудо-женщину"

Gutsz Gutsz

В прошлом месяце Warner Bros. приняла неожиданное решение — издатель не только отменил амбициозную игру про Чудо-женщину, но и полностью закрыл Monolith Productions, одну из своих самых опытных студий. Что именно подтолкнуло руководство компании к такому шагу, доподлинно неизвестно, но теперь появился первый комментарий от основателя Monolith. Судя по его словам, даже для самих разработчиков это стало полной неожиданностью.

В интервью The Guardian сооснователь студии Гаррет Прайс признался:

Я никогда не думал, что Monolith могут закрыть.

Разработчики Middle-earth: Shadow of Mordor и F.E.A.R. создавали проекты, которые оставили заметный след в индустрии. Однако в последние годы студия работала исключительно над внутренними проектами Warner Bros., что, по мнению Прайса, могло сыграть свою роль в ее судьбе.

Другой сооснователь Monolith, Тоби Глэдвелл, добавил:

В нашей студийной культуре было ощущение, что мы способны справиться с любой задачей. Разработчики всегда стремились делать игры, которые казались им самими интересными, а не гнаться за трендами или массовой популярностью.

После выхода Middle-earth: Shadow of War в 2017 году Monolith больше не выпускала новых игр. Разработка Wonder Woman, анонсированной три года назад, сталкивалась с проблемами — смена руководства и возможный перезапуск проекта привели к тому, что производство шло не так гладко, как планировалось. Согласно инсайдерской информации, бюджет игры превысил $100 млн, но до релиза было еще далеко.

Ранее Warner Bros. официально подтвердила закрытие студии и отмену игры. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале:

Официально: Warner Bros. отменила экшен про "Чудо-женщину" и закрыла студию, подарившую нам Middle-earth и F.E.A.R.

Закрытие Monolith Productions поднимает вопросы о будущем игровых проектов Warner Bros. Издатель неоднократно заявлял, что хочет сосредоточиться на многопользовательских играх с монетизацией, даже несмотря на коммерческий успех одиночной Hogwarts Legacy и провал Suicide Squad: Kill the Justice League. Пока остается неясным, останется ли игра про Чудо-женщину в планах компании или будет перезапущена с новой командой.

-25
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
saiditsme

100 лям распилили и прикрыли лавочку. Никто не виноват. Бывает. Нормальная абсолютно схемка.

15
jax baron

не норм схема - если у тебя был 1 стабильный доход и ты его уничтожил.

-3
XalimoV jax baron

Этож Ворнеры, судя по их поступкам они любят просто видеть мир в огне.)

10
saiditsme jax baron

У корпорации Ворнер "один стабильный доход"? Серьезно?

Им насрать на игры и насрать на игроков примерно восемь - десять огромных куч дерьма. Надо было, нет, не так - можно было распилить 100 лям вкусных инвесторских бабок - распилили. И это абсолютно нормально, это происходит столетиями.

Для нас тут в наивном и чистом постсоветском мире - это открытие, да.

0
jax baron saiditsme

ну монолит это был стабильный доход, я как говорил так и говорю WB ПРОСТО ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬСЯ И НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ - распилить можно было и до этого

0
saiditsme jax baron

"WB" - это просто две буквы из английского алфавита. А чуваки в теме хотят денежек получить. Остальное - это о том как и с кого.

-1
Бомбящий игрок

И до сих пор неизвестно, у кого права на NOLF 1-2.
И да, на гитхабе есть исходники для этой игры, но никто этим не занимается, поэтому альтернатива есть, это modernizer для nolf 1-2.

4
Евгений Кондратенко

Обосралась Rocksteady c Suicide squad, а закрыли Monolith. Л - логика

3
Пользователь ВКонтакте

А игра The Suffering тоже от них была? // Алексей Малышев

0
PICTURE ORGANIC

Разработчиком The Suffering (2004) и её сиквелом The Suffering: Ties That Bind (2005) была Surreal Software и принадлежала она издательству Midway Games. После банкротства Midway, часть её активов, включая Surreal Software и связанные IP, перешли к Warner Bros. (через аукцион 2009 года). Сама Surreal Software закрыта в 2010 году, поэтому новые части или ремастеры маловероятны. Сама Warner Bros. Interactive Entertainment не заинтересована вкладываться в разработку т.к. игры хоть и были культовыми, но не массово популярными. Плюс технические сложности: исходный код и активы могли быть утеряны после закрытия Surreal Software.

0
AlexFoRestor

Блин, крутая была игруха для своего времени. Ремастеры бы перепрошёл. Как и игру Psy Ops от тех же Midway

0
Пользователь ВКонтакте

Нет // Вера Выборнова

0
Anglerfish

Нет, там Surreal постарались, вроде.

0
vertehwost

Т е ремастер Condemned можно не ждать?

0
Бомбящий игрок

С помощью XenonRecomp от фанатов, если они захотят. А от разработчиков не жди.

0
jax baron

просто WB - хотят закрыться и всё..................

0
AlexFoRestor

А чем занимаются студии и разработчики в тот период, когда у них нет игр в разработке? С 2017 года и до анонса Wonder Woman что они делали? Им же зп платят всё это время. Просто интересно, никогда об этом не задумывался

0
XalimoV

Там же была инфа что они занимались своим проектом с системой "Немезида" ,4 года вроде делали. Но им сказали закругляйтесь делайте чудо женьщину причем в сжатые сроки, часть команды просто ушла после такого. Так кстате было и с Rocksteady из которой тоже в какойто момент свалили все основатели во времена разработки отряда самоубийц.

1
Aang Unreal

Помогали с другими проектами, как это бывает.

1
Veidrd1968

А вот не фиг было делать игру про чудошмару

0
Anton Vasiljev

студия студией, но главное - это люди. Если коллектив хороший был, то парни соберутся в новую студию.

0
Ammati

Собраться звучит легко. А на деле в 2025+ году уже как бред шизоида.
Ребята как ты их назвал. Скорее всего дяденьки и тётеньки лет 30+ или около этого возраста. Вероятно всего уже семейной жизнью. И за идею и чистый энтузиазм собираться в новую студию они явно не станут.
Ибо ради чего ? 2-4 года пилить инди игру в надежде на окуп. А что они будут эти 2 года, даже год делать ? Палец сосать и надеяться что всё будет шикарно.

Пойдут просто эти ребята в другую компанию и будут ровно так, же получать деньги. А не собираться в надежде на чудо. Это не 90 или 2000+ когда можно было у друга в гараже собраться и создать свою крутую геймдев компанию за пару вечерков. Или как минимум репутацию получить которая будет кормить.

0
SOLUS5678

Ворнеры идут по стопам майкрософт и электроников. Печально.

0
Egik81

Все проблемы из-за баб....)) Ну и из-за их песиков.)))

-1