По данным Bloomberg, разработка Wonder Woman от Monolith Productions была перезапущена в начале 2024 года

Как известно, сейчас идет работа над игрой по мотивам «Чудо-женщины». Она была представлена публике во время церемонии вручения премии The Game Awards 2021 и с тех пор исчезла с радаров. Информации об игре немного, известно лишь, что за ее разработку отвечает компания Monolith Productions. Недавно Bloomberg поделился отчетом с обновленной информацией о Wonder Woman.

Согласно отчету, подразделение видеоигр Warner Bros. приняло решение возобновить разработку Wonder Woman в начале 2024 года. Также сообщается, что игра уже обошлась в более чем 100 миллионов долларов, а до ее выхода еще пройдут годы.

Одна из самых крупных ставок компании на разработку, игра по мотивам «Чудо-женщины», с трудом воплотилась в жизнь, по словам людей, знакомых с проектом. В начале прошлого года игра была перезапущена и сменила режиссеров. Игра уже обошлась более чем в 100 миллионов долларов, — заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, обсуждая закрытую информацию, — и до ее релиза, если она вообще когда-нибудь выйдет на рынок, пройдут еще годы.

В прошлом году произошла утечка информации о Wonder Woman, откуда стало известно много информации о проекте, представляющий собой полностью однопользовательское приключение, действие которого будет происходить в городе амазонок, и будет иметь улучшенную систему Немезис.

На основании информации из отчета Bloomberg можно предположить, что подобные утечки касаются игры до ее перезапуска.