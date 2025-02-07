По данным Bloomberg, разработка Wonder Woman от Monolith Productions была перезапущена в начале 2024 года

Как известно, сейчас идет работа над игрой по мотивам «Чудо-женщины». Она была представлена публике во время церемонии вручения премии The Game Awards 2021 и с тех пор исчезла с радаров. Информации об игре немного, известно лишь, что за ее разработку отвечает компания Monolith Productions. Недавно Bloomberg поделился отчетом с обновленной информацией о Wonder Woman.
Согласно отчету, подразделение видеоигр Warner Bros. приняло решение возобновить разработку Wonder Woman в начале 2024 года. Также сообщается, что игра уже обошлась в более чем 100 миллионов долларов, а до ее выхода еще пройдут годы.
Одна из самых крупных ставок компании на разработку, игра по мотивам «Чудо-женщины», с трудом воплотилась в жизнь, по словам людей, знакомых с проектом. В начале прошлого года игра была перезапущена и сменила режиссеров. Игра уже обошлась более чем в 100 миллионов долларов, — заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, обсуждая закрытую информацию, — и до ее релиза, если она вообще когда-нибудь выйдет на рынок, пройдут еще годы.
В прошлом году произошла утечка информации о Wonder Woman, откуда стало известно много информации о проекте, представляющий собой полностью однопользовательское приключение, действие которого будет происходить в городе амазонок, и будет иметь улучшенную систему Немезис.
На основании информации из отчета Bloomberg можно предположить, что подобные утечки касаются игры до ее перезапуска.
Короче, можно её особо не ждать.
Если бы игру делала какая то нормальная студия, и это было бы что то типа песочницы с расчлененкой 18+.. то можно было бы ждать и предзаказывать..
А в это кто играть будет? Контентмейкеры, критики, и школьницы.
Дурень ты натыканый. О игре нифига не известно, а тебе уже причудилось что будет шляпа.
Я нострадамус. Ты не знал?)