По слухам, закрытие Monolith Productions и отмена Wonder Woman связаны с провалом Suicide Squad и MultiVersus

Закрытие Monolith Productions и отмена игры про Чудо-женщину оказались частью масштабных последствий провала Suicide Squad: Kill the Justice League и MultiVersus. Об этом сообщил журналист Джейсон Шрайер в подкасте Kinda Funny, отметив, что решение было связано с кризисом внутри Warner Bros. Discovery.
По словам Шрайера, бывший глава Warner Bros. Games Дэвид Хаддад заставил Monolith работать над Wonder Woman, отменив новую интеллектуальную собственность, которая должна была расширить систему Nemesis. Это привело к отставке ключевых разработчиков, а сама игра пережила перезапуск. Его действия привели к уходу многих ключевых фигур в студии, которой практически пришлось заново искать себя..
Однако студия уже находилась в сложной ситуации. В 2023 году Warner Bros. Games понесла огромные убытки — провалы Suicide Squad (минус 200 млн долларов) и MultiVersus с Quidditch Champions (ещё 100 млн). Неудовлетворительные результаты привели к увольнению Хаддада и стратегическому пересмотру всего подразделения новым президентом, Джей Би Перреттом, который затем уволил главу Monolith и других студий, чтобы снизить риски и расходы.
Из за провала Rocksteady они закрыли Monolith но при этом сама Rocksteady все еще не закрыта.
WB с головой не особо дружат я смотрю.
Интерестно они хотя бы уволили тех людей кто собственно и загубил эти студии начав их переориентировать на игры сервисы :/
Тоже с этого угораю: прикрыли Monolith Production, а не ответственных за повальные проекты Player First Games и Rocksteady Studios. Не сказал бы, что тот же Shadow of Mordor (Monolith Production) был плохим — явно лучше Suicide Squad. В итоге прилетело тем, кто хоть что-то толковое делал... WB видимо хотят опуститься на уровень Ubisoft/EA, такими телодвижениями.
Наказать невиновных, наградить непричастных
Вообще конечные. Монолиты то тут при чем? Они делали Мордор и он был весьма успешен и в продажах и в оценках. Рокстеди мы не закроем, ВБ Монреаль после готем найтс мы не закроем, кого же закрыть то? О, вот нашли козла отпущения.
А что ж самих разрабов Suicide squad не закрыли? Причем вообще Monolith?
Туда им и дорога. И хорошо, что Wonder Wokeman не выйдет.