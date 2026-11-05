Wonderfall отправит игроков в разрушающийся Париж 1920-х - релиз состоится 9 декабря

Attaboy Interactive объявила дату выхода Wonderfall — сюжетного приключения от третьего лица, действие которого разворачивается в альтернативном Париже 1920 года. Игра появится на ПК в Steam уже 9 декабря. Главной особенностью проекта станут способности героя управлять песком и менять с их помощью окружающую среду.

Игрокам предстоит взять на себя роль Леона — молодого сироты, оказавшегося в городе, который постепенно поглощает загадочная сила под названием Энтропия. Улицы и знаменитые памятники засыпает песком, а вокруг старинных достопримечательностей возникают необычные металлические образования. Причины происходящего остаются неизвестными, и герою предстоит разобраться в природе катастрофы, исследуя руины Парижа.

Способности Леона позволят изменять отдельные элементы окружения, прокладывать новые маршруты и преодолевать препятствия. Важную роль также сыграют скрытность и головоломки, связанные с устройством локаций. Среди мест, которые можно будет посетить, разработчики называют туннели метро, крыши Нотр-Дама и другие районы острова Сите. По мере продвижения игроки смогут находить забытые помещения и скрытые проходы, раскрывающие фрагменты прошлого города.

Wonderfall делает ставку не столько на сражения, сколько на исследование, атмосферу и повествование. История будет раскрываться через диалоги, кинематографические сцены, детали окружения и разбросанные по Парижу записи. По словам разработчиков, сценарий включает более 2000 строк диалогов, а прохождение займёт примерно от шести до восьми часов.

Attaboy Interactive описывает Wonderfall как медитативное приключение, в котором игрокам не обязательно получить ответы на все загадки. Вместо этого история должна постепенно раскрыть, что произошло с Парижем и какой ценой человечество пытается сохранить равновесие с природой.