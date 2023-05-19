Для ремастера The Wonderful 101 вышло бесплное DLC The Wonderful One: After School Hero - Part 1 ©

Компания PlatinumGames выпустила бесплное DLC The Wonderful One: After School Hero - Part 1 для The Wonderful 101. В нем Люка отправляется в приключение в жанре сайд-скроллинг.

Супер-пупер веселый экшен с боковой прокруткой и лазерной стрельбой! Присоединяйтесь к Луке на его пути к становлению полноценным героем!

Приготовьтесь к уникальному сайд-скроллингу в мире The Wonderful 101: Remastered! Это бесплатное загружаемое содержимое позволит вам насладиться совершенно новым эпизодом, в котором вы узнаете историю Луки!

Будучи последним членом CENTINELS, новобранец Лука добился выдающихся успехов. Какие испытания ему пришлось преодолеть, чтобы стать престижным Чудо-очкариком? Это история любви, битвы и роста. Пройдите путь Луки, чтобы стать полноценным героем!