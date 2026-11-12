Разработчики Wonderful Neoran Valley показали существ Неоран и тактические бои

Авторы Wonderful Neoran Valley показали нарративный роглайт о коллекционировании монстров: мир Неоран, поиск существ, тактические сражения и знакомство с героями Рыцарем и Ирис.

Действие разворачивается в живом мире, населённом Неоранами — разумными созданиями, возникшими под влиянием первородной силы Нейры. Они умеют говорить, испытывают сложные эмоции и преследуют собственные цели.

Чтобы завербовать Неорана и раскрыть его потенциал в бою, игроку предстоит выстраивать с ним отношения. Сражения позволят заранее планировать действия на несколько ходов вперёд.

Wonderful Neoran Valley выйдет в 2028 году на PC, Nintendo Switch 2 и PlayStation 5.