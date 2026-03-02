Wonderful Neoran Valley взорвал Kickstarter: рогалик в духе Pokemon и Balatro с элементами хоррора собрал 570% от цели

Пока внимание игроков приковано к Pokemon Winds and Waves, на Kickstarter стремительно набирает обороты другой проект о приручении монстров. Инди-рогалик Wonderful Neoran Valley от Nara Studios не просто достиг цели финансирования — он превзошёл её в несколько раз за считаные минуты.

Кампания стартовала с планкой в 100 тысяч долларов и получила полное финансирование всего за 10 минут, а уже через 20 минут сумма удвоилась. На момент публикации почти 8000 человек поддержали игру, собрав более 570 тысяч долларов — это 570% от первоначальной цели, и до конца кампании остаётся ещё почти месяц.

Проект сочетает элементы коллекционирования существ в духе Pokémon и Shin Megami Tensei с карточной и рогалик-механикой, вдохновлённой Slay the Spire, Balatro и Inscryption. При этом последний трейлер намекает на неожиданный хоррор-поворот, добавляющий мрачную атмосферу в, казалось бы, яркий мир.

На релизе обещают более 70 существ, а главный герой будет обладать способностью предсказывать действия врагов в бою. Благодаря достигнутым дополнительным целям игра получит порт на Switch 2, новые режимы сложности, рандомайзер и дополнительные квесты. Если сборы превысят миллион долларов, разработчики добавят полноценную озвучку.