Анонсирован WonderPaws - уютный симулятор жизни в городе антропоморфных животных

Студия Cat Paw Latte представила WonderPaws — кооперативный симулятор жизни, действие которого разворачивается в Пау-Сити, ярком мегаполисе, где антропоморфные животные, или Пау-Пэлс, владеют магазинами, строят карьеру и гонятся за славой. Игрок приезжает туда как новый человек и сам выстраивает свой распорядок: обустраивает квартиру в центре, берётся за подработки, посещает мероприятия и при желании выпивает зелье, чтобы стать таким же пушистым зверем.

Повседневность строится на коротких занятиях, у каждого из которых свой интерфейс. Можно смешивать напитки — собирать боба и смузи с льдом, сиропами и топпингами, развозить заказы на скутере, выращивать растения на крыше, готовить по рецептам и рыбачить с деревянного пирса. Квартиру обустраивают в режиме сеточного дизайна: доступны потолочные светильники, декор, мебель и сантехника, а друзей можно пригласить в гости. Фоторежим позволяет персонажам позировать на набережной или на освещённых ночных улицах.

Мультиплеер строится вокруг совместных занятий: синхронные танцы дома и на сцене, конги на крышах, соревновательный мини-игровой конкурс по поеданию бургеров на время, выступления групп и идолов, дни рождения с тортом и хлопушками. Соперничество и кооперация идут рука об руку — от поединков на ярких аренах до вытаскивания упрямого растения из ящика командой.

Играть можно как человеком в аниме-стиле, так и антропоморфным животным. Волшебное зелье даёт уши и хвост, после чего можно остаться с другом-человеком и получать угощения, почёсывания за ушком и самое солнечное место на диване. В звериной форме доступны уличные щётки и гигантская песочница. Персонаж настраивается: одежда, причёски, аксессуары, а также обе формы меняются по ходу игры.

Релиз игры запланирован на 2027 год.