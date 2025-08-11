Оцениваем дебютный трейлер "корейского ведьмака" - атмосферный экшен Woochi the Wayfarer

Nexon Games и студия LoreVault официально анонсировали свой новый проект — одиночный фэнтезийный экшен Woochi the Wayfarer, который уже можно легко окрестить, как «корейский ведьмак». Игра создается на движке Unreal Engine 5 и расскажет историю, вдохновленную классическим корейским фольклором.
Разработчики представили дебютный трейлер, который по своему духу и атмосфере действительно напоминает культовую игровую сагу о Геральте из Ривии. В ролике мы наблюдаем за проведением некоего мистического ритуала таинственной шаманкой, что в итоге приводит к напряженной схватке главного героя, Вучи, с жутким монстром в мрачном лесу. Атмосфера темного фэнтези, помноженная на уникальный корейский колорит, создает интригующее зрелище.
Woochi the Wayfarer подарит свежий и уникальный игровой опыт, основанный на традиционных корейских материалах, но при этом вызывающий эмоциональный отклик у любого человека по всему миру.
— заявил генеральный директор Nexon Games Пак Ён Хён.
Как сообщается, в основе сюжета лежит современное переосмысление многовековой корейской сказки о герое Чон Вучи — могущественном маге, который использует свои силы для борьбы с несправедливостью и коррумпированными чиновниками. Разработчики обещают глубокое погружение в мир, вдохновленный эпохой Чосон, с традиционными корейскими монстрами и музыкой. К слову, за саундтрек отвечает Чон Джэ-иль — знаменитый композитор, написавший музыку к фильму «Паразиты» и сериалу «Игра в кальмара».
Точная дата выхода Woochi the Wayfarer пока не объявлена. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
и что здесь напомнило ведьмака???
Вообще хз, где тут Ведьмака увидели. Ещё одна азиатская фентезятина, коих последнее время выходит всё больше. Ну ок, посмотрим что получится в итоге.
Герой одиночка скитается по миру, зарабатывая на хлеб охотой на чудовищ. Что там еще надо видеть? Как будто в ведьмаке какая-то мега уникальность заложена...
Это же ролик с битвой Геральта с вампиршей.
Можно убивать чиновников в игре?Судя с описания,ну наконец-то)
Я не понял что за птица в шляпе,а потом увидел логотип студии)