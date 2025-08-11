Оцениваем дебютный трейлер "корейского ведьмака" - атмосферный экшен Woochi the Wayfarer

Nexon Games и студия LoreVault официально анонсировали свой новый проект — одиночный фэнтезийный экшен Woochi the Wayfarer, который уже можно легко окрестить, как «корейский ведьмак». Игра создается на движке Unreal Engine 5 и расскажет историю, вдохновленную классическим корейским фольклором.

Разработчики представили дебютный трейлер, который по своему духу и атмосфере действительно напоминает культовую игровую сагу о Геральте из Ривии. В ролике мы наблюдаем за проведением некоего мистического ритуала таинственной шаманкой, что в итоге приводит к напряженной схватке главного героя, Вучи, с жутким монстром в мрачном лесу. Атмосфера темного фэнтези, помноженная на уникальный корейский колорит, создает интригующее зрелище.

Woochi the Wayfarer подарит свежий и уникальный игровой опыт, основанный на традиционных корейских материалах, но при этом вызывающий эмоциональный отклик у любого человека по всему миру.

— заявил генеральный директор Nexon Games Пак Ён Хён.

Как сообщается, в основе сюжета лежит современное переосмысление многовековой корейской сказки о герое Чон Вучи — могущественном маге, который использует свои силы для борьбы с несправедливостью и коррумпированными чиновниками. Разработчики обещают глубокое погружение в мир, вдохновленный эпохой Чосон, с традиционными корейскими монстрами и музыкой. К слову, за саундтрек отвечает Чон Джэ-иль — знаменитый композитор, написавший музыку к фильму «Паразиты» и сериалу «Игра в кальмара».

Точная дата выхода Woochi the Wayfarer пока не объявлена. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.