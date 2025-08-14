По словам авторов, Woochi the Wayfarer будет тёплым и красочным приключением

Авторы корейского приключенческого экшена Woochi the Wayfarer развеяли представление о своей игре как о мрачном фэнтези. Хотя трейлер мог навести на такую мысль, проект задуман как тёплое, красочное и атмосферное приключение.

В его основе лежит легенда о даосском маге Чоне У-чхи, который отправляется в путешествие по миру, вдохновлённому как историческими исследованиями, так и корейскими мифами. Здесь встретятся знакомые фольклорные персонажи, включая ту самую очаровательную сороку из тизера. Сюжет проследит путь У-чхи во время обучения на монаха, а авторы намерены показать собственную версию героя, отличную от предыдущих экранизаций.

Woochi the Wayfarer — однопользовательская сюжетная игра с элементами сражений и эффектной кинематографической постановкой. Разработчики обещают динамичные бои, проработанные персонажи (в создании помогает технология MetaHuman) и каждый кадр, построенный на реальных игровых ассетах.

Проект выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, но дата релиза пока не объявлена.