На всех актуальных игровых платформах состоялся официальный релиз уютной головоломки Woodo

Издательство Daedalic Entertainment совместно с независимыми разработчиками официально выпустило медитативную приключенческую игру Woodo. Проект позиционируется создателями как интерактивная трёхмерная книга-раскраска, все элементы которой выполнены в виде собранных вручную деревянных диорам. Цифровой релиз этой расслабляющей игры состоялся 16 сентября 2026 года одновременно на персональных компьютерах и всех ключевых домашних консолях. Игровой проект уже доступен для покупки в магазинах Steam, PlayStation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop.

Сюжетная линия этой необычной интерактивной истории целиком посвящена тёплым детским воспоминаниям главной героини. Повествование в игре начинается с рассказа о летних каникулах, которые девочка провела в деревне сразу после окончания начальной школы. Игровой процесс полностью лишён какого-либо соревновательного давления, таймеров или штрафов за ошибки, предлагая пользователям просто погрузиться в уютный мир. Основной задачей игроков является постепенная сборка различных деревянных конструкций и предметов быта из мелких деталей по принципу трёхмерного конструктора.

Над созданием визуального стиля проекта трудилось сразу несколько творческих команд под общим руководством автора Юлии Прохоровой. Вся двухмерная художественная графика и плавная анимация для релизного трейлера были созданы специалистами из немецкой анимационной студии Studio Huckepack. За музыкальное сопровождение игры отвечал композитор Дон Робертс, который написал расслабляющий акустический саундтрек для максимального погружения в атмосферу беззаботного детства. Сказочные деревянные диорамы в игре воссоздают простые радости, вроде сборки мебели, обустройства комнат и приготовления чая.

Разработчики поблагодарили игровое сообщество за поддержку во время производства и пообещали активно следить за отзывами первых покупателей. В ближайшие дни создатели планируют опубликовать несколько дополнительных материалов о процессе создания физических деревянных макетов, которые послужили основой для трёхмерных моделей игры.