Разработчик превратил собственное выживание в игру: Wordless Forest обещает самую "реальную" FMV-выживалку

Инди-разработчик Догус Чагричи представил Wordless Forest — FMV-симулятор выживания, который уже сейчас выглядит как один из самых радикальных экспериментов в жанре. Релиз запланирован на август в Steam, и проект обещает не просто имитацию выживания, а буквально документально снятый опыт человека, который сам прошёл через условия, близкие к игровым.

Главная особенность игры — её происхождение. Чагричи не только разработал проект в одиночку, но и лично исполнил роль главного персонажа, проведя 40 дней в дикой природе Турции. Он снимал материал в четырёх регионах, включая горные и лесные зоны, где встречаются медведи и дикие кабаны. И если обычно такие заявления звучат как маркетинг, то здесь они подтверждаются масштабом проделанной работы: разработчик буквально таскал камеру, уходил вглубь лесов и фиксировал всё происходящее как часть будущего игрового опыта.

По описанию, процесс создания сам по себе стал выживанием: ночёвки в удалённых пансионатах, переходы через ледяные реки, съёмки на скалах и постоянная физическая усталость. И именно это легло в основу игры. Чагричи утверждает, что «усталость на экране на 100% реальна» — и в данном случае это не метафора, а буквально зафиксированное состояние разработчика.

Геймплей Wordless Forest строится вокруг выбора в опасных ситуациях. Игрок решает, что делать в условиях нехватки ресурсов и постоянной угрозы: идти на шум в темноте, искать укрытие или рисковать ради еды. Последствия решений показаны в трейлере довольно жёстко — от падений со скал до гибели персонажа в реке. Это подчёркивает, что игра не пытается «смягчить» выживание, как это часто делают крупные проекты.

Отдельно стоит отметить полное отсутствие диалогов. Wordless Forest делает ставку исключительно на визуальное повествование и реакции игрока. Интересно, что Wordless Forest позиционируется как первый FMV-симулятор выживания.

По данным SteamDB, проектов с таким сочетанием тегов почти нет, что делает игру скорее экспериментом, чем частью устоявшегося жанра. И именно в этом её главная интрига: будет ли это новый формат или слишком узкая ниша, рассчитанная на любителей нестандартных инди-экспериментов.

Разработка заняла почти три года, и если судить по описанию, Чагричи фактически перенёс личный опыт в интерактивную форму. Это тот редкий случай, когда грань между документалистикой и игрой становится размыта. И даже если проект не станет массовым хитом, он уже выглядит как один из самых необычных сурвайвал-экспериментов последних лет.