DLC Early Start для Workers & Resources: Soviet Republic добавит в игру Москву и множество другого контента

Студия 3Division анонсировала новое дополнение для градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic под названием Early Start. Оно позволит игрокам начать строительство социалистической республики в 1930-е, 1940-е или 1950-е годы, привнося новые технологические и экономические вызовы для выбранной эпохи.

Дополнение Early Start для Workers & Resources: Soviet Republic добавит в игру Москву, Санкт-Петербург и множество другого контента

DLC добавит переработанные деревья технологий, а также более 90 новых моделей транспортных средств, включая самолеты, корабли, трамваи, поезда и автомобили, как советского, так и западного производства. Угледобыча будет в центре внимания, соответствуя времени начала игры.

Особое внимание уделено новым картам — Москве и Санкт-Петербург, которые можно будет использовать как для новых игр, так и для развития уже существующих поселений. Кроме того, контент дополнения будет совместим с картами из предыдущих DLC, таких как World Maps и Biomes. Дополнение выйдет 22 мая 2025 года.