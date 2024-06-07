Для градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic анонсирован DLC Biomes

Hooded Horse объявила, что её предстоящий сложный градостроительный симулятор Workers & Resources: Soviet Republic не только отпразднует запуск версии 1.0 в конце этого месяца, но и получит свой первый загружаемый контент. Дополнение Biomes выйдет в тот же день, что и релиз версии 1.0, 20 июня.
Новый пакет предлагает игрокам построить новые маяки советской изобретательности по всему миру, представив три новых типа карт. От палящих пустынь Аравии до беспощадных тундр Сибири и тропических джунглей Юго-Восточной Азии — социализм не знает границ.
Каждый новый биом несет в себе уникальные задачи:
- Справляйтесь с ограниченным доступом к деревьям и влажной почве в пустыне, а также с логистическими проблемами, связанными с перевозкой на большие расстояния.
- Инвестируйте значительные средства в отопление и инфраструктуру для непогоды, чтобы подготовиться к более долгим и суровым зимам в тундре, где игрокам также придется компенсировать более короткие сельскохозяйственные сезоны.
- Отважьтесь на муссоны тропиков, где дорожные условия будут страдать от огромного давления осадков — заторы и задержки поставят под угрозу поток промышленности и торговли.
Workers & Resources: Soviet Republic - Biomes выйдет на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 20 июня 2024 года.
На постере ЧС4 который выпускался на чехословацком заводе Skoda по заказу советских железных дорог с 65 года прошлого века. Это был чисто пассажирский локомотив так что надеюсь глупости не сделали авторы и цеплять его для грузового состава нельзя. А то видел тут в одном из т.н. серьёзных симуляторов как другой известный пассажирский локомотив прям тащил грузовой состав не поперхнувшись. Чего в реальности быть не может.