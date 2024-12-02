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Workers & Resources: Soviet Republic 15.03.2019
Стратегия, Инди, RTS, Экономика, Строительство
8.8 572 оценки

Для Workers & Resources Soviet Republic анонсировано дополнение с новым набором карт, вдохновлёнными реальными странами

monk70
Новости

Hooded Horse объявила, что сложный градостроительный симулятор 3DIVISION Workers & Resources: Soviet Republic в советской стилистике получит новый DLC в декабре, который наконец-то позволит игрокам сделать то, о чем они всегда мечтали, - принести дух социализма в остальной мир.

Workers & Resources: Soviet Republic - World Maps представит восемь новых карт, основанных на реальных местах, от Британских островов и Западной Европы до восточного побережья США. Полный список включает:

  • Австрия
  • Чешская Республика
  • Восточная Германия
  • Восточная часть Соединенных Штатов (штат Нью-Йорк до Северной Каролины)
  • Франция
  • Британские острова
  • Эстония
  • Северная Корея

Каждая карта будет отличаться по общему размеру и трудностям, которые создаёт местная топография, а также они будут иметь предварительно сгенерированные города, посёлки и инфраструктуру. Это потребует от игроков формировать свои нации с течением времени, чтобы создать новую волну первоклассных советских республик.

Дополнение Workers & Resources: Soviet Republic - World Maps будет доступно для покупки в Steam, GOG и Epic Games Store 13 декабря 2024 года. Они будут локализованы на те же языки, что и базовая игра.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Север65

И по ходу самый неспешный геймплей будет на Эстонской карте?

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