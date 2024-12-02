Для Workers & Resources Soviet Republic анонсировано дополнение с новым набором карт, вдохновлёнными реальными странами

Hooded Horse объявила, что сложный градостроительный симулятор 3DIVISION Workers & Resources: Soviet Republic в советской стилистике получит новый DLC в декабре, который наконец-то позволит игрокам сделать то, о чем они всегда мечтали, - принести дух социализма в остальной мир.
Workers & Resources: Soviet Republic - World Maps представит восемь новых карт, основанных на реальных местах, от Британских островов и Западной Европы до восточного побережья США. Полный список включает:
- Австрия
- Чешская Республика
- Восточная Германия
- Восточная часть Соединенных Штатов (штат Нью-Йорк до Северной Каролины)
- Франция
- Британские острова
- Эстония
- Северная Корея
Каждая карта будет отличаться по общему размеру и трудностям, которые создаёт местная топография, а также они будут иметь предварительно сгенерированные города, посёлки и инфраструктуру. Это потребует от игроков формировать свои нации с течением времени, чтобы создать новую волну первоклассных советских республик.
Дополнение Workers & Resources: Soviet Republic - World Maps будет доступно для покупки в Steam, GOG и Epic Games Store 13 декабря 2024 года. Они будут локализованы на те же языки, что и базовая игра.
И по ходу самый неспешный геймплей будет на Эстонской карте?