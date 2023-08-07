Градостроительная стратегия Workers & Resources: Soviet Republic получила контентное обновление ©

В конце этого года мы получим полную версию градостроительной стратегии Workers & Resources: Soviet Republic действие которого разворачивается в коммунистических реалиях. Тем временем разработчики из 3DIVISION не прекращают работу над игрой. В недавно выпущенном обновлении 0.8.9.20 появилась система управления отходами.

Хотя это может показаться незначительным дополнением к игре, на самом деле эта новая механика существенно влияет на увлекательность игры.

Отныне жители и промышленные предприятия будут производить отходы, которые мы должны регулярно убирать. Если пренебрегать этим аспектом, то удовлетворенность жителей будет падать.

Мусор делится на несколько видов.

Существует также система уничтожения транспортных средств и зданий.

При сносе здания остается мусор, который необходимо убирать.

Были внесены и более мелкие изменения, такие как появление новых транспортных средств или возможность удобрять поля.

Полный список новых возможностей можно найти здесь. Кроме того, по случаю выхода обновления был выпущен трейлер, который можно посмотреть ниже.