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Workers & Resources: Soviet Republic 15.03.2019
Стратегия, Инди, RTS, Экономика, Строительство
8.8 584 оценки

Новое DLC для Workers & Resources: Soviet Republic предлагает карты реальных мест

butcher69
Новости

Workers & Resources: Soviet Republic, советский градостроительный симулятор от Hooded Horse и 3DIVISION, получил новое дополнение — World Maps, которое уже доступно в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.

Дополнение добавляет 10 карт, основанных на реальных географических локациях, каждая из которых уникальна в плане размера, сложности рельефа и распределения ресурсов. Игрокам доступны как незаселённые версии карт, так и те, где уже созданы города и инфраструктура.

Среди новых регионов:

  • Австрия
  • Чехия
  • Восточная Германия
  • Восточные США (от Нью-Йорка до Северной Каролины)
  • Франция
  • Британские острова
  • Эстония
  • Северная Корея
  • Польша
  • Югославия

World Maps предлагает больше возможностей для социалистического планирования, где каждая карта создаёт уникальные вызовы для строительства процветающей республики.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DezkQ

Игрушка хороша но развивается она СУПЕР медленно

0
gameplaynostalgia

Последнее время, после выхода в релиз стала чаще обновляться

0