Новое DLC для Workers & Resources: Soviet Republic предлагает карты реальных мест

Workers & Resources: Soviet Republic, советский градостроительный симулятор от Hooded Horse и 3DIVISION, получил новое дополнение — World Maps, которое уже доступно в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.

Дополнение добавляет 10 карт, основанных на реальных географических локациях, каждая из которых уникальна в плане размера, сложности рельефа и распределения ресурсов. Игрокам доступны как незаселённые версии карт, так и те, где уже созданы города и инфраструктура.

Среди новых регионов:

Австрия

Чехия

Восточная Германия

Восточные США (от Нью-Йорка до Северной Каролины)

Франция

Британские острова

Эстония

Северная Корея

Польша

Югославия

World Maps предлагает больше возможностей для социалистического планирования, где каждая карта создаёт уникальные вызовы для строительства процветающей республики.