Новое DLC для Workers & Resources: Soviet Republic предлагает карты реальных мест

Workers & Resources: Soviet Republic, советский градостроительный симулятор от Hooded Horse и 3DIVISION, получил новое дополнение — World Maps, которое уже доступно в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.
Дополнение добавляет 10 карт, основанных на реальных географических локациях, каждая из которых уникальна в плане размера, сложности рельефа и распределения ресурсов. Игрокам доступны как незаселённые версии карт, так и те, где уже созданы города и инфраструктура.
Среди новых регионов:
- Австрия
- Чехия
- Восточная Германия
- Восточные США (от Нью-Йорка до Северной Каролины)
- Франция
- Британские острова
- Эстония
- Северная Корея
- Польша
- Югославия
World Maps предлагает больше возможностей для социалистического планирования, где каждая карта создаёт уникальные вызовы для строительства процветающей республики.
Игрушка хороша но развивается она СУПЕР медленно
Последнее время, после выхода в релиз стала чаще обновляться