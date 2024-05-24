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Workers & Resources: Soviet Republic 15.03.2019
Стратегия, Инди, RTS, Экономика, Строительство
8.7 410 оценок

Полная версия градостроительного симулятора в советской обстановке Workers & Resources: Soviet Republic выйдет в июне

monk70
Новости

Издательство Hooded Horse сообщили, что сложный градостроительный и экономический симулятор Workers & Resources: Soviet Republic выйдет в полной версии 20 июня 2024 г. в Steam, GOG и Epic Games Store.

Сенсационная советская градостроительная игра от 3Division, которая успешно провела пять лет в раннем доступе Steam, предлагает игрокам построить процветающую советскую республику из молодой страны, которая превратится в богатую промышленную сверхдержаву. Множество сложных симуляций работают вместе, чтобы оживить вашу страну: от сложных производственных цепочек, тщательного управления гражданами, сложного дорожного движения, логистики и экономических симуляций до полностью интегрированной глобальной экономики, которая будет реагировать на ваш выбор. Управляйте своей страной с полной властью и помните: верность партии превосходит все.

Основные моменты обновления 1.0 включают в себя:

  • Новые здания, которые обогатят жизнь горожан за счет развлечений и фитнеса, включая амфитеатр и большой стадион.
  • Дополнительные игровые площадки для здоровья подрастающего поколения.
  • Совершенно новые западные автомобили для расширения транзитной сети страны.
  • Обновленная система образования для максимального увеличения потенциального охвата учителей.
  • Графические улучшения завода электронных компонентов, лесопилки, завода по производству панелей и многих других ключевых зданий.
  • Улучшены узлы заводских соединений для облегчения потока ресурсов в сложных производственных цепочках.
  • Множество других исправлений качества жизни и настроек HUD.

В настоящее время игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, венгерский, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, корейский и японский. Когда игра выйдет в версии 1.0, будут добавлены официальные переводы на следующие языки: турецкий, болгарский, чешский, словацкий и традиционный китайский.

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