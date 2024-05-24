Полная версия градостроительного симулятора в советской обстановке Workers & Resources: Soviet Republic выйдет в июне

Издательство Hooded Horse сообщили, что сложный градостроительный и экономический симулятор Workers & Resources: Soviet Republic выйдет в полной версии 20 июня 2024 г. в Steam, GOG и Epic Games Store.
Сенсационная советская градостроительная игра от 3Division, которая успешно провела пять лет в раннем доступе Steam, предлагает игрокам построить процветающую советскую республику из молодой страны, которая превратится в богатую промышленную сверхдержаву. Множество сложных симуляций работают вместе, чтобы оживить вашу страну: от сложных производственных цепочек, тщательного управления гражданами, сложного дорожного движения, логистики и экономических симуляций до полностью интегрированной глобальной экономики, которая будет реагировать на ваш выбор. Управляйте своей страной с полной властью и помните: верность партии превосходит все.
Основные моменты обновления 1.0 включают в себя:
- Новые здания, которые обогатят жизнь горожан за счет развлечений и фитнеса, включая амфитеатр и большой стадион.
- Дополнительные игровые площадки для здоровья подрастающего поколения.
- Совершенно новые западные автомобили для расширения транзитной сети страны.
- Обновленная система образования для максимального увеличения потенциального охвата учителей.
- Графические улучшения завода электронных компонентов, лесопилки, завода по производству панелей и многих других ключевых зданий.
- Улучшены узлы заводских соединений для облегчения потока ресурсов в сложных производственных цепочках.
- Множество других исправлений качества жизни и настроек HUD.
В настоящее время игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, венгерский, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, корейский и японский. Когда игра выйдет в версии 1.0, будут добавлены официальные переводы на следующие языки: турецкий, болгарский, чешский, словацкий и традиционный китайский.