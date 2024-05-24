Полная версия градостроительного симулятора в советской обстановке Workers & Resources: Soviet Republic выйдет в июне

Издательство Hooded Horse сообщили, что сложный градостроительный и экономический симулятор Workers & Resources: Soviet Republic выйдет в полной версии 20 июня 2024 г. в Steam, GOG и Epic Games Store.

Сенсационная советская градостроительная игра от 3Division, которая успешно провела пять лет в раннем доступе Steam, предлагает игрокам построить процветающую советскую республику из молодой страны, которая превратится в богатую промышленную сверхдержаву. Множество сложных симуляций работают вместе, чтобы оживить вашу страну: от сложных производственных цепочек, тщательного управления гражданами, сложного дорожного движения, логистики и экономических симуляций до полностью интегрированной глобальной экономики, которая будет реагировать на ваш выбор. Управляйте своей страной с полной властью и помните: верность партии превосходит все.

Основные моменты обновления 1.0 включают в себя:

Новые здания, которые обогатят жизнь горожан за счет развлечений и фитнеса, включая амфитеатр и большой стадион.

Дополнительные игровые площадки для здоровья подрастающего поколения.

Совершенно новые западные автомобили для расширения транзитной сети страны.

Обновленная система образования для максимального увеличения потенциального охвата учителей.

Графические улучшения завода электронных компонентов, лесопилки, завода по производству панелей и многих других ключевых зданий.

Улучшены узлы заводских соединений для облегчения потока ресурсов в сложных производственных цепочках.

Множество других исправлений качества жизни и настроек HUD.

В настоящее время игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, венгерский, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, корейский и японский. Когда игра выйдет в версии 1.0, будут добавлены официальные переводы на следующие языки: турецкий, болгарский, чешский, словацкий и традиционный китайский.