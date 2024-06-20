Состоялся выход полной версии градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic

Сложная советская градостроительная игра от Hooded Horse и 3DIVISION Workers & Resources: Soviet Republic вышла из раннего доступа спустя 5 лет разработки вместе с дополнением Biomes на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store..

С момента своего первоначального запуска в 2019 году ранний доступ Workers & Resources: Soviet Republic увидел все: от новых отраслей промышленности и настраиваемых аэропортов до подробных систем управления отходами, новых визуальных моделей, улучшенных сезонов, лучшей логистики, туристической механики, все более сложных симуляций управления дорожным движением и бесчисленных других улучшений.

Основные моменты обновления 1.0 включают новые развлекательные и фитнес-здания, графические улучшения, улучшенные соединения с фабриками и больше качественных улучшений в реальном времени. Также сегодня вышел пакет Biomes DLC, который добавляет три новых окружения, которые будут бросать игрокам новые вызовы в зависимости от окружения.

Базовая игра и DLC локализованы с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, венгерский, турецкий, болгарский, словацкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.