Петер Адамчик, основатель словацкой студии 3Division и ведущий программист градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic, в свежем интервью каналу comrade-Sirius на YouTube рассказал о неожиданном подходе к работе над проектом. На вопрос о том, удается ли находить время на прохождение игры помимо рабочего тестирования, разработчик ответил предельно прямолинейно и заявил, что нет, никогда. По словам автора, он пробовал играть лишь на самом старте разработки, а сегодня вообще не запускает никакие видеоигры и ограничивается исключительно придумыванием механик.

Более того, руководитель 3Division откровенно отметил, что не стал бы проводить время в Workers & Resources: Soviet Republic даже в роли стороннего игрока. За время развития проекта со старта раннего доступа в 2019 году игра сильно разрослась под давлением пожеланий сообщества и стала, по выражению разработчика, длиннее и сложнее, чем хотелось бы ему самому. Петер Адамчик пояснил, что изначально задумывал симулятор под собственные вкусы, однако сам предпочитает спокойный градостроительный урбанизм, а не суровое выживание и микроменеджмент.

Отдельно создатель затронул популярный среди фанатов реалистичный режим, который также появился по просьбе аудитории. Разработчик признался, что проверял его только в рамках коротких тестовых запусков, и речь точно не идет о полноценных игровых партиях. На фоне фанатов, наигравших более 1000 часов и регулярно отправляющих отчеты о проблемах, отсутствие личного игрового опыта вынуждает автора балансировать новые системы интуитивно и почти полностью полагаться на отзывы сообщества.

В основном это делается просто по внутреннему ощущению. Конечно, в плане баланса должна быть определенная логика, но речь скорее о том, как это должно работать, чтобы иметь смысл в игре.

- Петер Адамчик, основатель и ведущий программист 3Division

Подобная откровенность прозвучала на фоне крупных успехов и громких перемен вокруг студии. Продажи Workers & Resources: Soviet Republic при поддержке издателя Hooded Horse превысили 1 млн копий, хотя после тяжелого запуска дополнения Early Start, получившего в Steam всего 66% положительных отзывов, команда столкнулась с критикой за недоработанные механики. Разработчику пришлось признать, что платные расширения нельзя выпускать в состоянии раннего доступа, а уже 23 ноября в Steam выйдет новое крупное дополнение Space Program, код которого Петер Адамчик почти целиком написал самостоятельно.