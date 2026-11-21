Основатель словацкой студии 3Division и ведущий программист Петер Адамчик в интервью каналу comrade-Sirius на YouTube раскрыл актуальные сроки презентации и ключевые особенности сиквела Workers & Resources 2. По словам разработчика, полноценный анонс следующей части запланирован на 2027 год, когда команда будет готова показать визуальную составляющую и базовые рабочие механики в формате вертикального среза. Выход проекта в раннем доступе ожидается в горизонте до 2 лет, примерно к 2028 году, поскольку автор принципиально не хочет сразу объявлять игру завершенной и рассчитывает развивать ее вместе с сообществом.

Ключевой и наиболее спорной темой вокруг будущего продолжения стал отход от сугубо советской тематики в сторону более универсальной экономической модели. Ранее часть фанатов опасалась, что из-за акцента на капитализме сиквел потеряет знаковую атмосферу застройки панельными микрорайонами и превратится в очередной клон западных градостроительных симуляторов. Петер Адамчик поспешил успокоить поклонников оригинальной Workers & Resources: Soviet Republic и отметил, что возводить привычные кварталы по-прежнему позволят, а главным изменением окажется углубление экономических систем вроде инфляции и зависимости рыночных цен от экспорта.

В новой игре тоже можно будет спокойно построить панельный микрорайон. Дело даже не в самом капитализме, а в том, что экономика должна стать более проработанной и еще более детальной.

- Петер Адамчик, основатель и ведущий программист 3Division

Технической основой Workers & Resources 2 станет полностью переписанная дорожная система, над которой сотрудник студии работает уже 2 года. Изменения затронут не только инструменты строительства, включая закругленные мосты и многополосные трассы, но и саму симуляцию дорожного движения. Кроме того, команда повышает разрешение сетки ландшафта и усиливает систему терраформирования, чтобы игроки могли формировать более крутые склоны и точно контролировать рельеф при прокладке дорог. А вот полноценной физики воды, каналов и гидроэлектростанций на данном этапе не планируется, так как все силы брошены на наземную инфраструктуру.

Серьезная перестройка ждет и производственные цепочки, которые получат модульную структуру зданий. В качестве примера Петер Адамчик привел сталелитейную промышленность, которая перестанет ограничиваться единственным заводом и разделится на отдельные доменные печи, конвертерные цеха, функционирующие краны и вилочные погрузчики. Также разработчики намерены пересмотреть правила соединения предприятий и убрать раздражающие ограничения на минимальную длину дорог между соседними постройками.

Примечательно, что концепция Workers & Resources 2 зародилась у Петера Адамчика еще 7-8 лет назад при выборе названия для оригинальной игры, вышедшей в раннем доступе в 2019 году. При этом руководитель 3Division прагматично допускает, что продолжение может и не превзойти успех дебютного хита, продажи которого при поддержке издателя Hooded Horse недавно преодолели отметку в 1 млн копий. Пока же основное внимание студии сосредоточено на релизе крупного дополнения Space Program для Workers & Resources: Soviet Republic, выходящего 23 ноября, а также на скором анонсе отдельного экспериментального симулятора на движке Unreal Engine от сторонней внутренней команды.