Студия 3DIVISION и издательство Hooded Horse объявили о выходе дополнения Space Program для градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic. DLC уже доступно на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.

Расширение позволит отправить советскую республику покорять космос. Игрокам предстоит исследовать новые технологии, развивать специализированные производства, изготавливать и собирать ракеты, а также налаживать поставки ресурсов и синтезировать ракетное топливо. В числе задач — запуск первых спутников, освоение космических программ и строительство орбитальных станций, которые станут символом социализма за пределами Земли.

В дополнении также появилась отдельная кампания, действие которой разворачивается в 1960-х годах. Она познакомит игроков с новыми производственными цепочками и механиками, необходимыми для развития космической отрасли.

Workers & Resources: Soviet Republic поддерживает русский язык, а также немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, украинский, китайский и другие языки.