Workers & Resources: Soviet Republic добавит космическую программу

Студия 3Division представила обновление Space Program для градостроительной стратегии Workers & Resources: Soviet Republic. Оно демонстрирует космическую программу, развитие социалистической республики, производственные цепочки и управление жизнью граждан.

Игрокам предстоит превратить бедную страну в индустриальную сверхдержаву, контролируя образование, работу, партийную лояльность и преступность населения.

Главной новинкой станет возможность распространить социализм за пределы Земли.

Обновление выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.