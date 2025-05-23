Workers & Resources: Soviet Republic получила DLC Early Start, добавляющий Москву и Санкт-Петербург

Hooded Horse и 3DIVISION сообщили, что сложный советский градостроительный симулятор Workers & Resources: Soviet Republic получил дополнение Early Start, которое уже доступно в Steam, GOG и Epic Games Store.

Предлагая соответствующие периоду транспортные средства, технологии и здания, это новейшее расширение позволяет игрокам начать сессию еще в 1930-х годах с дополнительными датами начала в 1940-х и 50-х годах. Эти более ранние эпохи сопряжены с новыми трудностями и ограничениями, а также новыми возможностями для создания идеальной советской республики в течение более длительного периода времени.

Также есть две совершенно новые карты (Москва и Санкт-Петербург), а карты из базовой игры, World Maps DLC и Biomes DLC совместимы с более ранними датами начала и связанным с ними контентом. Новые карты, представленные в Early Start, также можно играть с датами начала по умолчанию.