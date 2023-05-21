Боксёрский менеджер World Championship Boxing Manager 2 добрался до консолей ©

Издатель ретро-игр Ziggurat Interactive и разработчик MegaCat Studios (WrestleQuest, Coffee Crisis) сообщили о выходе захватывающего боксерского симулятора World Championship Boxing Manager 2 на консолях на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Перед игроками стоит задача продемонстрировать свои навыки в комбо-симуляторе бизнес-магната и спортивного симулятора, теперь и на консолях. Создайте боксерское наследие с лучшими тренерами, наберите список профессиональных боксеров и приведите своих спортсменов к вершине.

Игроки будут набирать многообещающих бойцов-любителей и обучать их с нуля на пути к чемпионату мира. Они будут управлять своим расписанием тренировок, включая фитнес-тренировки, чтобы создать наилучший баланс для своего состава. Чтобы удержать их на пути к славе, им также необходимо нанять лучших сотрудников, заручиться поддержкой на всех уровнях и продвигать своих бойцов. Воплощенный в жизнь с помощью нарисованных вручную 32-битных визуальных эффектов, World Championship Boxing Manager 2 представляет бывших профессиональных боксеров Рокки Марчиано, Шугара Рэя Робинсона и Сью «Тигровую лилию» Фокс в качестве разблокируемых боксеров в игре, а также список фантастических вымышленных бойцов, тренеров и тренировочный персонал.