В Steam временно бесплатно раздают World Crafter TD

В магазине Steam стартовала бесплатная раздача World Crafter TD - гибрида выживания, крафта и башенной защиты с видом от первого лица.

Игрокам предлагают добывать ресурсы, создавать экипировку, строить укрепления и турели, чтобы отражать атаки враждебных кубов, появляющихся из порталов. По мере развития колонии противники становятся прочнее, а волны - сложнее. Для доступа к более продвинутым сооружениям необходимо искать чертежи и осваивать новые биомы.

В описании разработчики называют игру динамичным выживанием с элементами Tower Defense. Однако в пользовательских отзывах отмечают проблемы с оптимизацией, однообразие врагов, перегруженную систему инвентаря и большое количество фарма - кристаллы и камни придётся добывать регулярно и в больших объёмах. На данный момент рейтинг проекта держится на уровне около 50% положительных оценок.

Раздача продлится до 5 марта 2026 года, 21:00 по московскому времени. После активации игра останется на аккаунте навсегда. В проекте доступен перевод на русский язык.