В Steam временно бесплатно раздают World Crafter TD

В магазине Steam стартовала бесплатная раздача World Crafter TD - гибрида выживания, крафта и башенной защиты с видом от первого лица.
Игрокам предлагают добывать ресурсы, создавать экипировку, строить укрепления и турели, чтобы отражать атаки враждебных кубов, появляющихся из порталов. По мере развития колонии противники становятся прочнее, а волны - сложнее. Для доступа к более продвинутым сооружениям необходимо искать чертежи и осваивать новые биомы.
В описании разработчики называют игру динамичным выживанием с элементами Tower Defense. Однако в пользовательских отзывах отмечают проблемы с оптимизацией, однообразие врагов, перегруженную систему инвентаря и большое количество фарма - кристаллы и камни придётся добывать регулярно и в больших объёмах. На данный момент рейтинг проекта держится на уровне около 50% положительных оценок.
Раздача продлится до 5 марта 2026 года, 21:00 по московскому времени. После активации игра останется на аккаунте навсегда. В проекте доступен перевод на русский язык.
Тот самый тип игры, в которую легко могут запихнуть вирусы.
что-то писали в духе
"ассетный кал", "разраб дропает проекты", "унылый геймплей"
не думаю что есть смысл уделять внимание. только если совсем все грустно