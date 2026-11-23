Студия Sambosa анонсировала World Eater — воксельный симулятор добычи ресурсов с видом от первого лица. Вместе с анонсом разработчики представили дебютный трейлер, в котором показали масштабный разрушаемый мир, добывающий инструментарий, взрывчатку, роботов и автоматизированные фабрики.

Главная задача игроков — постепенно разобрать весь окружающий мир, состоящий примерно из 100 миллиардов вокселей. Начинать придётся с обычной лопаты и рюкзака, вручную собирая материалы. По мере развития появятся бомбы, способные создавать огромные воронки, тяжёлая техника и специальные машины для масштабных раскопок.

Добытые ресурсы можно продавать, вкладывая заработанные средства в улучшение оборудования и расширение производства. Игроки смогут строить конвейерные линии, создавать фабрики для переработки сырья и отправлять роботов на самостоятельную добычу. При этом каждый извлечённый блок физически сохраняется в инвентаре, машинах или на транспортировочных лентах, а не исчезает бесследно.

World Eater поддерживает одиночное прохождение и совместную игру по сети для компании до восьми человек. Релиз на ПК в Steam запланирован на декабрь 2026 года.