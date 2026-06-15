Пиксельный "Скайрим" на пороге: World of Anterra получила геймплейный трейлер и готовится к раннему доступу

Амбициозная ретро-RPG в открытом мире World of Anterra от независимой канадской студии 81monkeys громко напомнила о себе. Разработчики прервали затяжное молчание и представили крупное обновление с четырехминутной демонстрацией игрового процесса, одновременно раскрыв актуальные успехи проекта.

После недавних публикаций в прессе игра пережила мощную волну народной любви и официально преодолела отметку в 100 000 добавлений в список желаемого в Steam. Авторы признаются, что всплеск трафика застал их врасплох, так как они не нанимали маркетологов, а огромную часть всех добавлений в список желаемого принесли случайные статьи журналистов, заметивших уникальный геймплей в пиксельной игре.

Свежий геймплейный ролик подробно раскрывает ключевые механики этого иммерсивного приключения, которое сами создатели лаконично описывают как Skyrim в обертке эпохи Super NES. В видео показали живой открытый мир, где абсолютно каждый компьютерный персонаж и даже дикое животное имеют строгое индивидуальное расписание дня. Разработчики продемонстрировали бесконечные просторы для исследований, динамичные пошаговые сражения на сетке и продвинутую двухвариантную систему диалогов. Игроки смогут общаться с местными жителями классическим выбором готовых реплик или расспрашивать их по тегам с помощью ключевых слов. При этом персонажи не будут ходячей энциклопедией, ведь каждый из них знает строго ограниченный набор слухов и фактов. Помимо основного сюжета мир наполнен побочными активностями вроде охоты за сокровищами по картам, детективных расследований, ремесла и сражений с гигантскими боссами.

Ниже так же добавлю старый трейлер с анонса игры, который покажет ещё 2 мин. кадров игрового процесса:

Команда 81monkeys продолжает развивать проект своими силами, несмотря на былые финансовые трудности и долгий путь, начавшийся еще с планирования в 2018 году. Официальный выход World of Anterra в ранний доступ на ПК запланирован на конец года, а перед полноценным релизом бэкеры с Kickstarter получат доступ к закрытому демо. Помимо компьютеров, игра подтверждена к релизу на консолях, включая Nintendo Switch.