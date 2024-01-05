Самурайский экшен World of Demons будет снят с продажи позднее в этом месяце

Эксклюзивная для Apple Arcade игра World of Demons будет снята с продажи в конце этого месяца, сообщила компания-разработчик PlatinumGames. Причина снятия с продажи не называется.

В довольно коротком сообщении в блоге разработчик благодарит игроков, которые наслаждались игрой с момента ее запуска в 2021 году, и кратко рассказывает о том, что будет дальше.

Во-первых, 18 января World of Demons перестанет быть доступной для загрузки через Apple Arcade, которая на данный момент является единственным способом поиграть в игру.

После этого, 1 февраля, вы не сможете играть в World of Demons, даже если уже скачали ее.

Учитывая, что World of Demons больше нигде недоступна, это означает, что игра фактически исчезнет, если только PlatinumGames не планирует перезапустить ее в будущем.

World of Demons была представлена еще в 2018 году, но была значительно переработана до ее возможного запуска в апреле 2021 года.

Изначально игра была представлена как мобильная игра free-to-play, но в итоге была преобразована в премиум-версию для Apple Arcade, то есть игроки могли играть в нее только при наличии подписки на игровой сервис Apple.