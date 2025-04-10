Головоломка World of Goo 2 выйдет в Steam 25 апреля

Разработчики из 2DBOY и Tomorrow Corporation объявили, что World of Goo 2, продолжение культовой головоломки, выйдет на ПК через Steam 25 апреля. Игра уже доступна на Nintendo Switch и в Epic Games Store с августа 2024 года, а теперь доберётся и до самой популярной платформы для ПК-геймеров.

Во второй части игроков ждёт всё то, за что полюбили оригинал: строительство башен и мостов, физические головоломки и капелька абсурдного юмора. Но теперь — с обновлённой графикой, множеством новых уровней и ещё более причудливыми существами. Среди нововведений — десятки видов шариков Goo, включая взрывоопасные, растущие, уменьшающиеся и жидкие формы.

World of Goo 2 предлагает более 60 новых уровней, объединённых в 5 глав. Игра сопровождается атмосферным и захватывающим саундтреком, создающим настроение на протяжении всего прохождения.

На этот раз история охватывает сотни тысяч лет и рассказывает о таинственной компании, которая маскируется под экологичную некоммерческую организацию. Но действительно ли они заботятся о природе?