Новый трейлер World of Goo 2 напоминает о скором релизе головоломки

World of Goo 2 была анонсирована еще в феврале, и тогда стало известно, что она выйдет 23 мая 2024 года. К сожалению, игру перенесли на 2 августа 2024 года, но, к счастью, эта дата осталась прежней. Это значит, что до запуска осталась всего неделя, и сегодня разработчики представили новый трейлер в честь предстоящего выхода.

В World of Goo 2 мощная компания переименовалась в экологически чистую, устойчивую, зеленую, чистую некоммерческую организацию по переработке Goo. Помогите им собрать как можно больше Goo. Но чего они на самом деле хотят? Исследуйте новую историю, охватывающую сотни тысяч лет, и наблюдайте, как меняется мир.

World of Goo 2 содержит десятки новых музыкальных треков в прекрасном и завораживающем саундтреке, а также захватывающую историю для изучения на протяжении 5 глав, наполненных более чем 60 уровнями, каждый из которых предлагает дополнительные испытания.

World of Goo 2 будет доступна на ПК и Nintendo Switch.