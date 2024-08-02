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World of Goo 2 02.08.2024
Аркада, Логические, Инди, Строительство, Юмор
7.8 28 оценок

Спустя 16 лет состоялся выход продолжение головоломки World of Goo

monk70
Новости

Fireshine Games и 2D BOY сегодня сообщили о выходе головоломки World of Goo 2 на ПК и Nintendo Switch. Команды также объявили о выпуске физического издания для Nintendo Switch 29 октября 2024 г.

Стройте мосты, выращивайте башни, терраформируйте ландшафт и заправляйте летательные аппараты в потрясающем продолжении отмеченной многочисленными наградами игры World of Goo. Откройте для себя новые виды Goo, включая Jelly Goo, Growing Goo, Shrinking Goo и многое другое, в захватывающей новой истории, в которой более 60 уровней.

Используйте Goo, чтобы решать головоломки и наблюдать, как мир меняется на протяжении истории, охватывающей сотни тысяч лет, направляя как можно больше Goo Balls в выходную трубу каждого уровня.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Slash_1337

Игра детства, лучший саундтрек

2
Losha000

Осталось дождаться когда появится в стиме

1
W0lFC0F

Они на сайте говорили что их игра появится на пк только в их сайте и в эпике.

1
Kolyambus W0lFC0F

Ну, раз так, то играть, лично я, через "трнт".

0
Русик_96

ееееееееееее бейбеееееееее

0
Wolfenstein

а в трубе Марио

-1