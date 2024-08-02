Спустя 16 лет состоялся выход продолжения головоломки World of Goo

Fireshine Games и 2D BOY сегодня сообщили о выходе головоломки World of Goo 2 на ПК и Nintendo Switch. Команды также объявили о выпуске физического издания для Nintendo Switch 29 октября 2024 г.
Стройте мосты, выращивайте башни, терраформируйте ландшафт и заправляйте летательные аппараты в потрясающем продолжении отмеченной многочисленными наградами игры World of Goo. Откройте для себя новые виды Goo, включая Jelly Goo, Growing Goo, Shrinking Goo и многое другое, в захватывающей новой истории, в которой более 60 уровней.
Используйте Goo, чтобы решать головоломки и наблюдать, как мир меняется на протяжении истории, охватывающей сотни тысяч лет, направляя как можно больше Goo Balls в выходную трубу каждого уровня.
Игра детства, лучший саундтрек
Первая крутая часть заценим вторую🙂
а в трубе Марио
Есть только одно но продались ЕГС, игра эксклюзив в данном сторе.
В Стиме не будет?
Осталось дождаться когда появится в стиме
Они на сайте говорили что их игра появится на пк только в их сайте и в эпике.
Ну, раз так, то играть, лично я, через "трнт".
Уже в раздачах
как русский поставить ?
ееееееееееее бейбеееееееее
"состоялся выход продолжение головоломки"
Русский язык опять нафиг пошел.
Откуда информация? Русский присутствует