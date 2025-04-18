Владельцы PlayStation 5 тоже поиграют в World of Goo 2 - релиз на консоли состоится параллельно с выходом в Steam

Головоломка World of Goo 2 от 2D BOY и Tomorrow Corporation выйдет не только в Steam 25 апреля, но и на PlayStation 5 в тот же день. Раньше игра была эксклюзивом Epic Games Store, но при этом выходила также и на Switch.

Сиквел не меняет основную механику оригинала — всё так же нужно лепить башни, мосты и прочие конструкции из живых липких шариков, чтобы те добрались до заветной трубы. И да, физика никуда не делась — мост без опор по-прежнему рухнет под собственным весом, так что придётся вспомнить школьные уроки.

Ещё в этой части добавили физику жидкостей и кучу новых разновидностей тягучек: взрывные, желейные, растущие, и сжимающиеся.