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World of Goo 2 02.08.2024
Аркада, Логические, Инди, Строительство, Юмор
7.7 43 оценки

Владельцы PlayStation 5 тоже поиграют в World of Goo 2 - релиз на консоли состоится параллельно с выходом в Steam

Lunersun Lunersun

Головоломка World of Goo 2 от 2D BOY и Tomorrow Corporation выйдет не только в Steam 25 апреля, но и на PlayStation 5 в тот же день. Раньше игра была эксклюзивом Epic Games Store, но при этом выходила также и на Switch.

Головоломка World of Goo 2 выйдет в Steam 25 апреля

Сиквел не меняет основную механику оригинала — всё так же нужно лепить башни, мосты и прочие конструкции из живых липких шариков, чтобы те добрались до заветной трубы. И да, физика никуда не делась — мост без опор по-прежнему рухнет под собственным весом, так что придётся вспомнить школьные уроки.

Ещё в этой части добавили физику жидкостей и кучу новых разновидностей тягучек: взрывные, желейные, растущие, и сжимающиеся.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Twitch Stream Moments

Аааааа орайд если есть стим нах она она тебе нужна на консоли где логика?)

4
DezkQ

Не смогут, слишком сложно, думать нада.

1
Игорь Болонев

интересно, а секундомер там отменят или эталонное время подгонят под реалии джойстиков?