World of Goo 2 стала доступна в Steam и на PS5

World of Goo 2 — долгожданное продолжение получившей признание критиков и отмеченной наградами игры World of Goo, которая покорила игроков своим инновационным подходом к физике и головоломкам, вышла на ПК в Steam и консоли PS5. Изначально World of Goo 2 вышла на Switch и ПК в Epic Games Store 2 августа 2024 г.

Этот сиквел выводит опыт на новый уровень с более масштабным и смелым подходом, а также представляет новые типы существ из слизи и уникальную игровую механику. Если вам понравилась первая игра, приготовьтесь снова окунуться в мир, полный испытаний, креативных решений и множества веселья.

В World of Goo 2 игроки будут строить мосты, возводить башни, преобразовывать ландшафт и даже приводить в движение самолеты с помощью вязкой жидкости, все это время решая головоломки, которые проверят их физические навыки и креативность. Но на этот раз ставки еще выше: таинственные новые существа из слизи, которые приносят с собой уникальные способности.

Одним из самых больших сюрпризов в World of Goo 2 является включение новых видов слизи, каждый из которых обладает особыми и загадочными свойствами, которые обогатят игровой процесс.