Представлен атмосферный релизный трейлер хоррора World of Horror

Проект вдохновлённый творчеством Дзюндзи Ито и Говарда Филлипса Лавкрафта.

Старые Боги пробуждаются, возвращаясь обратно в мир, который превращается в таинственное безумие. В небольшом приморском городе Японии сокращается здравомыслящее население, а потусторонние, гротескные существа терроризируют тех, кто называет это место домом. Это конец света.

В World of Horror представлены ветвящиеся истории с пятью играбельными персонажами, каждый со своей историей и своим взглядом на разворачивающиеся события. Разгадывайте загадки и тайны с помощью заклинаний, жертвуя здравомыслием. Обнаружьте тревожные и шокирующие подсказки. Усердно обыскивайте каждый закоулок, разыскивая полезные предметы, которые могут пригодиться в очередной стычке.