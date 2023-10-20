Представлен атмосферный релизный трейлер хоррора World of Horror

Посмотрите жуткий трейлер игры World of Horror и еще раз познакомьтесь с этой хоррор-игрой, которая является 1-битным любовным письмом Дзюндзи Ито и Г.П. Лавкрафту созданная стараниями одного человвека
World of Horror - это увлекательная ролевая игра-расследование, действие которой разворачивается в живописном японском побережье и его окрестностях, где происходят жуткие и страшные события. Исчезновения. Вспышки комы. Таинственные смерти. Загадочные морские обитатели. Традиционный деревенский фестиваль. Таинственные самодельные русалки. И множество других странных инцидентов. Но вскоре наступают более мрачные и катастрофические события, когда личные ужасы Дзюндзи Ито сталкиваются с бездонным космическим ужасом Г.Ф. Лавкрафта.
World of Horror уже доступна на ПК, Nintendo Switch и PlayStation.
Лучше уж мангу читать, чем в это играть...
Не жуткий, а жидкий