World of Horror 20.02.2020
6.7 31 оценка

Ролевая игра World Of Horror, вдохновленная творчеством Дзюндзи Ито, выйдет из раннего доступа 19 октября

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butcher69
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После трех с небольшим лет, проведенных в раннем доступе, игра World Of Horror, вдохновленная Дзюндзи Ито, назначила дату выхода полной версии игры: 19 октября. В это же время игра выйдет на консолях.

World Of Horror - это сумасшедшая ролевая игра-расследование, действие которой разворачивается в японском приморском городке (и вокруг него), где происходят страшные, ужасные вещи. Исчезновения. Эпидемия комы. Смертельные случаи. Странные рыбы. Деревенский фестиваль. Самодельные русалки. Другие странности. А затем все более зловещие и катаклизмические события, когда личные ужасы Дзюндзи Ито перерастают в космический ужас Лавкрафта.

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