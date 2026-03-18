Разработчики World of Magic: Rise of Magic поделились деталями магической системы и боевых механик

Студия Ice Dragons раскрыла новые подробности о своей грядущей ролевой игре в открытом мире World of Magic: Rise of Magic. Релиз проекта запланирован на 25 мая 2026 года на платформе ПК в цифровом магазине Steam. Сюжет расскажет о выживании мага в суровом фэнтезийном мире, где люди ведут междоусобные войны, а применение запретной черной магии пробудило древнее зло. Главной целью героя станет спасение своей семьи.

В свежем ролике авторы продемонстрировали продвинутую физическую модель на примере заклинания торнадо. Физика затягивания врагов внутрь смерча учитывает вес, размер и броню каждого отдельного противника. Вражеские маги могут разрушать торнадо игрока своими атаками, а сам вихрь масштабируется от крошечного потока до огромного урагана в зависимости от уровня прокачки и запаса маны. На данный момент в проекте присутствует 75 различных заклинаний, которые можно комбинировать.

Магия стихий в игре подчиняется строгим правилам взаимодействия. Водные атаки способны потушить огненный вихрь. Однако игрок может модифицировать заклинание, добавив в пламя камни, что сделает атаку неуязвимой для воды. Если же объединить торнадо с магией молний, то любая попытка врага защититься водой приведет к получению электрического урона. Чтение столь мощных заклинаний занимает длительное время, поэтому применять их нужно крайне осторожно.

Противники обладают развитым искусственным интеллектом и запоминают тактику игрока во время затяжных сражений. Боевая система вынуждает грамотно переключаться между атаками по площади и точечными ударами, так как постоянное использование сильных стихий быстро истощает запас маны. Гибель любого мирного жителя или случайного путника является окончательной, что навсегда обрывает связь с этим персонажем.

Минимальные системные требования включают операционную систему Windows 10 или Windows 11, процессор Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, 6 гигабайт оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470. Сейчас авторы продолжают работу над балансом, пользовательским интерфейсом и визуальными эффектами.