Обновление B19 "Новый горизонт" для World of Sea Battle

Система флагов переработана для более сбалансированного соотношения риска и награды в PvP и PvE. Изменения не влияют радикально на геймплей, но делают его более честным.

Некоторые задания гильдий ("опыт", "служба", "репутация") теперь недоступны под мирными флагами

Максимальное время действия чёрных меток увеличено с 30 до 60 минут

Бонус ложных флагов увеличен до 20%, но действует только вне акватории порта

Бонус флагов Торгового союза на перевозку увеличен с 20% до 50%

Бонус боевых фракционных флагов увеличен с 20% до 30%

Бонус Легендарного флага увеличен с 30% до 35%

В центральной опасной зоне увеличено количество усиленных NPC и снижено число обычных

Перевозка пленных недоступна под мирными флагами

При атаке Торгового союза на торговом маршруте NPC начнут защищать игроков

Защита мирных флагов не действует в акватории вражеского порта для военных и торговых фракций

Ложные флаги работают без изменений

Система захвата переработана: теперь борьба идёт за регионы, а не за отдельные порты.

Очки войны за порт начисляются только при контроле всех портов региона

В интерфейсе отображается процент контролируемых территорий

Регион «Сердце Бездны» разделён на два

Точки интереса:

В каждом регионе появилась уникальная точка интереса с наградой

За открытие всех точек выдается уникальное достижение

Прогресс отображается в бортжурнале

Мореходство:

Добавлен параметр силы ветра: усиливается вдали от берега и во время штормов, увеличивает скорость корабля

Введено 6 новых типов парусов с влиянием на:бонусы от сильного ветра

манёвренность

поведение при фордвинде и бакштаге

NPC получили бонусы к походной скорости

Бонусы парусов теперь отображаются в виде конкретных значений

Репутация:

Торговый союз получает штраф репутации за уничтожение военных фракций без компенсации

Существенно увеличены штрафы репутации

Военные фракции также получают штрафы за атаки на торговцев

При таране агрессором считается корабль с большей скоростью

Корабли и вооружение:

У каждого ранга кораблей теперь свои показатели износа апгрейдов

Добавлены бонусы классов:

Быстроходные: +10% к дальности фальконет

Боевые: +5 к дальности орудий

Тяжёлые: −10% урона от мортир

Торговые: +20% урона мин и бочек

Осадные: +25% урона фальконет

Имперские: −15% урона от тарана

Дополнительно:

В крафте тяжёлых орудий уменьшено количество железа и увеличено количество вулканической руды

Имперские корабли получили активируемые способности

«Экстренный запас» теперь работает постепенно по мере потери прочности

Изменения характеристик:

Azov:

Прочность: 3000 → 2750

Защита: 6.7 → 6.4

Экипаж: 174 → 168

Трюм: 26000 → 28000

Прочее:

Обновлён бортжурнал и улучшен интерфейс

Упрощён крафт меди (меньше угля, быстрее производство, снижен вес руды)

Добавлен поиск на бирже и индикаторы цен

Медали профиля получили ранги: бронза, серебро, золото

Усилены форты Империи

Добавлена смена тега гильдии

Новые дизайны в магазине Арены

Сокращено число призовых мест в турнирах Арены примерно на 20%

Увеличен диапазон камеры

Добавлены 3 новые карты Арены

Изменена система окна атаки (дополнительная блокировка защиты на 24 часа)

Вражеские ники в Арене теперь выделяются красным

Введён лимит вывода золота из гильдии: 15 млн в сутки

Добавлена индикация недосягаемости цели для фальконет

Появился «Чёрный список» в друзьях

Настройки игрока теперь хранятся отдельно для каждого сервера

Добавлена мини-игра «Рыбалка»

Исправления: