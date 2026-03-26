World of Sea Battle 21.10.2025
Обновление B19 "Новый горизонт" для World of Sea Battle

BubblyErland BubblyErland

Система флагов переработана для более сбалансированного соотношения риска и награды в PvP и PvE. Изменения не влияют радикально на геймплей, но делают его более честным.

  • Некоторые задания гильдий ("опыт", "служба", "репутация") теперь недоступны под мирными флагами
  • Максимальное время действия чёрных меток увеличено с 30 до 60 минут
  • Бонус ложных флагов увеличен до 20%, но действует только вне акватории порта
  • Бонус флагов Торгового союза на перевозку увеличен с 20% до 50%
  • Бонус боевых фракционных флагов увеличен с 20% до 30%
  • Бонус Легендарного флага увеличен с 30% до 35%
  • В центральной опасной зоне увеличено количество усиленных NPC и снижено число обычных
  • Перевозка пленных недоступна под мирными флагами
  • При атаке Торгового союза на торговом маршруте NPC начнут защищать игроков
  • Защита мирных флагов не действует в акватории вражеского порта для военных и торговых фракций
  • Ложные флаги работают без изменений

Система захвата переработана: теперь борьба идёт за регионы, а не за отдельные порты.

  • Очки войны за порт начисляются только при контроле всех портов региона
  • В интерфейсе отображается процент контролируемых территорий
  • Регион «Сердце Бездны» разделён на два

Точки интереса:

  • В каждом регионе появилась уникальная точка интереса с наградой
  • За открытие всех точек выдается уникальное достижение
  • Прогресс отображается в бортжурнале

Мореходство:

  • Добавлен параметр силы ветра: усиливается вдали от берега и во время штормов, увеличивает скорость корабля
  • Введено 6 новых типов парусов с влиянием на:бонусы от сильного ветра
    манёвренность
    поведение при фордвинде и бакштаге
  • NPC получили бонусы к походной скорости
  • Бонусы парусов теперь отображаются в виде конкретных значений

Репутация:

  • Торговый союз получает штраф репутации за уничтожение военных фракций без компенсации
  • Существенно увеличены штрафы репутации
  • Военные фракции также получают штрафы за атаки на торговцев
  • При таране агрессором считается корабль с большей скоростью

Корабли и вооружение:

  • У каждого ранга кораблей теперь свои показатели износа апгрейдов

Добавлены бонусы классов:

  • Быстроходные: +10% к дальности фальконет
  • Боевые: +5 к дальности орудий
  • Тяжёлые: −10% урона от мортир
  • Торговые: +20% урона мин и бочек
  • Осадные: +25% урона фальконет
  • Имперские: −15% урона от тарана

Дополнительно:

  • В крафте тяжёлых орудий уменьшено количество железа и увеличено количество вулканической руды
  • Имперские корабли получили активируемые способности
  • «Экстренный запас» теперь работает постепенно по мере потери прочности

Изменения характеристик:

Azov:

  • Прочность: 3000 → 2750
  • Защита: 6.7 → 6.4
  • Экипаж: 174 → 168
  • Трюм: 26000 → 28000

Прочее:

  • Обновлён бортжурнал и улучшен интерфейс
  • Упрощён крафт меди (меньше угля, быстрее производство, снижен вес руды)
  • Добавлен поиск на бирже и индикаторы цен
  • Медали профиля получили ранги: бронза, серебро, золото
  • Усилены форты Империи
  • Добавлена смена тега гильдии
  • Новые дизайны в магазине Арены
  • Сокращено число призовых мест в турнирах Арены примерно на 20%
  • Увеличен диапазон камеры
  • Добавлены 3 новые карты Арены
  • Изменена система окна атаки (дополнительная блокировка защиты на 24 часа)
  • Вражеские ники в Арене теперь выделяются красным
  • Введён лимит вывода золота из гильдии: 15 млн в сутки
  • Добавлена индикация недосягаемости цели для фальконет
  • Появился «Чёрный список» в друзьях
  • Настройки игрока теперь хранятся отдельно для каждого сервера
  • Добавлена мини-игра «Рыбалка»

Исправления:

  • Скорректирована частота штормов и туманов
  • Исправлены ошибки подсчёта результатов портовых боёв
  • Устранены проблемы с выставлением заказов на ядра
  • Исправлены шрифты и визуальные ошибки
  • Исправлено незачисление уничтожения корабля в ряде случаев
  • Исправлены задания Берегового братства
  • Убрана возможность выполнять ряд заданий в тренировочном режиме
  • Исправлены модели кораблей
  • Устранены ошибки завершения сезона
  • Исправлен сброс репутации после расформирования гильдии
  • Скидка на крафт кораблей скорректирована с 25% до 20%
  • Исправлено повторное появление заданий в таверне
  • Исправлены проблемы с апгрейдами и мортирной модификацией
  • Устранено падение FPS на бирже
  • Ограничен доступ к очкам влияния по рангу гильдии
  • Исправлено отображение носовых фигур
  • Устранены ошибки дальности стрельбы особыми боеприпасами
  • Исправлены проблемы чата гильдии
  • Исправлены таймеры защиты городов
  • Устранены проблемы с хитбоксом Huracan
  • Исправлена механика пробития орудий
  • Обновлён дизайн корабля Victory в магазине Арены
