Обновление B19 "Новый горизонт" для World of Sea Battle

Система флагов переработана для более сбалансированного соотношения риска и награды в PvP и PvE. Изменения не влияют радикально на геймплей, но делают его более честным.
- Некоторые задания гильдий ("опыт", "служба", "репутация") теперь недоступны под мирными флагами
- Максимальное время действия чёрных меток увеличено с 30 до 60 минут
- Бонус ложных флагов увеличен до 20%, но действует только вне акватории порта
- Бонус флагов Торгового союза на перевозку увеличен с 20% до 50%
- Бонус боевых фракционных флагов увеличен с 20% до 30%
- Бонус Легендарного флага увеличен с 30% до 35%
- В центральной опасной зоне увеличено количество усиленных NPC и снижено число обычных
- Перевозка пленных недоступна под мирными флагами
- При атаке Торгового союза на торговом маршруте NPC начнут защищать игроков
- Защита мирных флагов не действует в акватории вражеского порта для военных и торговых фракций
- Ложные флаги работают без изменений
Система захвата переработана: теперь борьба идёт за регионы, а не за отдельные порты.
- Очки войны за порт начисляются только при контроле всех портов региона
- В интерфейсе отображается процент контролируемых территорий
- Регион «Сердце Бездны» разделён на два
Точки интереса:
- В каждом регионе появилась уникальная точка интереса с наградой
- За открытие всех точек выдается уникальное достижение
- Прогресс отображается в бортжурнале
Мореходство:
- Добавлен параметр силы ветра: усиливается вдали от берега и во время штормов, увеличивает скорость корабля
- Введено 6 новых типов парусов с влиянием на:бонусы от сильного ветра
манёвренность
поведение при фордвинде и бакштаге
- NPC получили бонусы к походной скорости
- Бонусы парусов теперь отображаются в виде конкретных значений
Репутация:
- Торговый союз получает штраф репутации за уничтожение военных фракций без компенсации
- Существенно увеличены штрафы репутации
- Военные фракции также получают штрафы за атаки на торговцев
- При таране агрессором считается корабль с большей скоростью
Корабли и вооружение:
- У каждого ранга кораблей теперь свои показатели износа апгрейдов
Добавлены бонусы классов:
- Быстроходные: +10% к дальности фальконет
- Боевые: +5 к дальности орудий
- Тяжёлые: −10% урона от мортир
- Торговые: +20% урона мин и бочек
- Осадные: +25% урона фальконет
- Имперские: −15% урона от тарана
Дополнительно:
- В крафте тяжёлых орудий уменьшено количество железа и увеличено количество вулканической руды
- Имперские корабли получили активируемые способности
- «Экстренный запас» теперь работает постепенно по мере потери прочности
Изменения характеристик:
Azov:
- Прочность: 3000 → 2750
- Защита: 6.7 → 6.4
- Экипаж: 174 → 168
- Трюм: 26000 → 28000
Прочее:
- Обновлён бортжурнал и улучшен интерфейс
- Упрощён крафт меди (меньше угля, быстрее производство, снижен вес руды)
- Добавлен поиск на бирже и индикаторы цен
- Медали профиля получили ранги: бронза, серебро, золото
- Усилены форты Империи
- Добавлена смена тега гильдии
- Новые дизайны в магазине Арены
- Сокращено число призовых мест в турнирах Арены примерно на 20%
- Увеличен диапазон камеры
- Добавлены 3 новые карты Арены
- Изменена система окна атаки (дополнительная блокировка защиты на 24 часа)
- Вражеские ники в Арене теперь выделяются красным
- Введён лимит вывода золота из гильдии: 15 млн в сутки
- Добавлена индикация недосягаемости цели для фальконет
- Появился «Чёрный список» в друзьях
- Настройки игрока теперь хранятся отдельно для каждого сервера
- Добавлена мини-игра «Рыбалка»
Исправления:
- Скорректирована частота штормов и туманов
- Исправлены ошибки подсчёта результатов портовых боёв
- Устранены проблемы с выставлением заказов на ядра
- Исправлены шрифты и визуальные ошибки
- Исправлено незачисление уничтожения корабля в ряде случаев
- Исправлены задания Берегового братства
- Убрана возможность выполнять ряд заданий в тренировочном режиме
- Исправлены модели кораблей
- Устранены ошибки завершения сезона
- Исправлен сброс репутации после расформирования гильдии
- Скидка на крафт кораблей скорректирована с 25% до 20%
- Исправлено повторное появление заданий в таверне
- Исправлены проблемы с апгрейдами и мортирной модификацией
- Устранено падение FPS на бирже
- Ограничен доступ к очкам влияния по рангу гильдии
- Исправлено отображение носовых фигур
- Устранены ошибки дальности стрельбы особыми боеприпасами
- Исправлены проблемы чата гильдии
- Исправлены таймеры защиты городов
- Устранены проблемы с хитбоксом Huracan
- Исправлена механика пробития орудий
- Обновлён дизайн корабля Victory в магазине Арены