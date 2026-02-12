План разработки World of Sea Battle на 2026 год

Всем привет! Разработчики World of Sea Battle поделились своими планами на 2026 год. В планах разработчиков описаны новые механики расширение контента и грядущие ивенты.
Описание планов:
План развития World of Sea Battle 2026: обновления B19–B22 принесут систему квестов, навыки имперских судов, развитие гильдий, расширение Бескрайнего моря и новые портовые бои.
1 КВАРТАЛ 2026
Большое обновление В19 «Новый горизонт»
1) Новый контент
◈ Новая система квестов «Исследование Архипелага», первая часть - «Регионы». В каждом регионе Архипелага игрок может найти особый объект; изучив его, можно узнать часть истории мира и получить награду.
◈ Для всех кораблей имперского класса будут добавлены уникальные навыки:
- Deadfish - «Ярость». После получения урона временно повышается защита корабля, увеличивается урон и точность орудий.
- Devourer - «Укротитель ветра». При активации ход корабля временно не зависит от ветра.
- Black Prince - «Перемирие». При активации сбрасывается текущая агрессия NPS (non player-ship) и боевое положение. NPS не нападают, пока действует способность.
◈ Будут добавлены пассивные особенности для всех классов кораблей:
-Быстроходные - увеличенная дальность стрельбы фальконет.
-Боевые - немного увеличенная дальность орудий.
-Тяжёлые - уменьшенный урон от мортир.
-Торговые - увеличенный урон мин и бочек.
-Осадные - увеличенный урон фальконет.
-Имперские - уменьшенный урон от тарана.
◈ Изменения в системе флагов - планируем убрать «опасные воды» в центре карты и изменить бонусы и штрафы флагов и чёрных меток.
◈ Новый интерфейс бортжурнала.
2) Ивент «Весенний фестиваль» - март.
3) Функция трансфера аккаунтов. Открытие азиатского сервера.
2 КВАРТАЛ 2026
Большое обновление В20 «Морское господство»
1) Новый контент
◈ Новая система квестов «Исследование Архипелага». Второй часть - «Коллекции». Игрок сможет находить предметы разных категорий и получать награды за сбор коллекций.
◈ 4 новых корабля.
◈ Развитие фракций и гильдий - глубокая система прокачки для гильдий с новыми бонусами и сезонными наградами.
2) Ивент «День Рождения игры» - июнь.
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Большое обновление В21 «Сквозь шторм»
1) Новый контент
◈ Развитие Бескрайнего моря. Новые локации, ресурсы, игровые механики и экономика. Бескрайнее море становится одним из ключевых элементов игры; его исследование - hi-end часть игрового процесса.
◈ Новая структура верфи и новые корабли.
2) Ивент «Хеллоуин» - октябрь.
Большое обновление В22
1) Новый контент
◈ Новая система портовых боев и владения городами. Наша цель - сделать эту активность доступной для большего количества гильдий. Планируется переработка системы защиты и «накачки», возможна замена текущих механик на новые.
◈ Полишинг контента, введенного в предыдущих обновлениях.
2) Ивент «Рождество и Новый Год» - декабрь / январь.
