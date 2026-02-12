План разработки World of Sea Battle на 2026 год

Всем привет! Разработчики World of Sea Battle поделились своими планами на 2026 год. В планах разработчиков описаны новые механики расширение контента и грядущие ивенты.

Описание планов:

План развития World of Sea Battle 2026: обновления B19–B22 принесут систему квестов, навыки имперских судов, развитие гильдий, расширение Бескрайнего моря и новые портовые бои.

1 КВАРТАЛ 2026

Большое обновление В19 «Новый горизонт»

1) Новый контент

◈ Новая система квестов «Исследование Архипелага», первая часть - «Регионы». В каждом регионе Архипелага игрок может найти особый объект; изучив его, можно узнать часть истории мира и получить награду.

◈ Для всех кораблей имперского класса будут добавлены уникальные навыки:

- Deadfish - «Ярость». После получения урона временно повышается защита корабля, увеличивается урон и точность орудий.

- Devourer - «Укротитель ветра». При активации ход корабля временно не зависит от ветра.

- Black Prince - «Перемирие». При активации сбрасывается текущая агрессия NPS (non player-ship) и боевое положение. NPS не нападают, пока действует способность.

◈ Будут добавлены пассивные особенности для всех классов кораблей:

-Быстроходные - увеличенная дальность стрельбы фальконет.

-Боевые - немного увеличенная дальность орудий.

-Тяжёлые - уменьшенный урон от мортир.

-Торговые - увеличенный урон мин и бочек.

-Осадные - увеличенный урон фальконет.

-Имперские - уменьшенный урон от тарана.

◈ Изменения в системе флагов - планируем убрать «опасные воды» в центре карты и изменить бонусы и штрафы флагов и чёрных меток.

◈ Новый интерфейс бортжурнала.

2) Ивент «Весенний фестиваль» - март.

3) Функция трансфера аккаунтов. Открытие азиатского сервера.

2 КВАРТАЛ 2026

Большое обновление В20 «Морское господство»

1) Новый контент

◈ Новая система квестов «Исследование Архипелага». Второй часть - «Коллекции». Игрок сможет находить предметы разных категорий и получать награды за сбор коллекций.

◈ 4 новых корабля.

◈ Развитие фракций и гильдий - глубокая система прокачки для гильдий с новыми бонусами и сезонными наградами.

2) Ивент «День Рождения игры» - июнь.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Большое обновление В21 «Сквозь шторм»

1) Новый контент

◈ Развитие Бескрайнего моря. Новые локации, ресурсы, игровые механики и экономика. Бескрайнее море становится одним из ключевых элементов игры; его исследование - hi-end часть игрового процесса.

◈ Новая структура верфи и новые корабли.

2) Ивент «Хеллоуин» - октябрь.

Большое обновление В22

1) Новый контент

◈ Новая система портовых боев и владения городами. Наша цель - сделать эту активность доступной для большего количества гильдий. Планируется переработка системы защиты и «накачки», возможна замена текущих механик на новые.

◈ Полишинг контента, введенного в предыдущих обновлениях.

2) Ивент «Рождество и Новый Год» - декабрь / январь.

