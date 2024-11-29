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World of Tanks 23.06.2010
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
7.5 4 990 оценок

Джейсон Стэйтем устроил танковый переполох на съёмках новогоднего ролика World of Tanks

Lunersun
Новости

World of Tanks подготовили забавный сюрприз к новогоднему событию. В новом рекламном ролике съёмочная группа пыталась снять что-то праздничное с Сантой, но тут на площадке нарисовался сам Джейсон Стэйтем — и понеслось. Актёр с ходу заявил, что всё это слишком скучно, и начал переделывать сценарий на свой лад. Добавил побольше бандитов, впихнул в историю танк, а потом и сам залез за рычаги — в общем, разнёс все декорации и подарки.

Впрочем, в самой игре Стэйтем будет вести себя поспокойнее. С 6 декабря по 13 января, во время «Новогоднего наступления 2025», он обоснуется в специальном ангаре — будет раздавать задания и награды за их выполнение.

-12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Новогоднее наступление в дерьм...

8
Pycckuu_XAKEP

да ну

0
TypHukMaH

про что игра?. люди то играют и онлайн вроде как огромный у игры.но кому не лень ее хаят))))а если играют значит норм игруля то?

-2
0ncnjqybr

Щас бы мерить качество игры количеством онлайна, да

0
Пользователь ВКонтакте

А на лесте кто будет, клоун какой нибудь или дед мороз // Роман Романов

-2
Валерий Юриков

Главные клоуны там, те кто играет в это поделие

3
Пользователь ВКонтакте

Дай угадаю ты на ВГ играешь ? // アルテム トロプツェフ

0
Punisher1

Если хочешь угнать танк не забудь что там Стэтхэм 🤣🤣🤣

-3