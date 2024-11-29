Джейсон Стэйтем устроил танковый переполох на съёмках новогоднего ролика World of Tanks

World of Tanks подготовили забавный сюрприз к новогоднему событию. В новом рекламном ролике съёмочная группа пыталась снять что-то праздничное с Сантой, но тут на площадке нарисовался сам Джейсон Стэйтем — и понеслось. Актёр с ходу заявил, что всё это слишком скучно, и начал переделывать сценарий на свой лад. Добавил побольше бандитов, впихнул в историю танк, а потом и сам залез за рычаги — в общем, разнёс все декорации и подарки.
Впрочем, в самой игре Стэйтем будет вести себя поспокойнее. С 6 декабря по 13 января, во время «Новогоднего наступления 2025», он обоснуется в специальном ангаре — будет раздавать задания и награды за их выполнение.
Новогоднее наступление в дерьм...
да ну
про что игра?. люди то играют и онлайн вроде как огромный у игры.но кому не лень ее хаят))))а если играют значит норм игруля то?
Щас бы мерить качество игры количеством онлайна, да
А на лесте кто будет, клоун какой нибудь или дед мороз // Роман Романов
Главные клоуны там, те кто играет в это поделие
Дай угадаю ты на ВГ играешь ? // アルテム トロプツェフ
Если хочешь угнать танк не забудь что там Стэтхэм 🤣🤣🤣