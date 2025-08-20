Фанаты World of Tanks недовольны интерфейсом в грядущем обновлении 2.0

Wargaming готовится запустить World of Tanks 2.0, которое уже называют крупнейшим обновлением за всю историю проекта. Однако часть сообщества встретила анонс с раздражением — особенно в отношении нового интерфейса, который, по мнению фанатов, «ломает атмосферу» игры.
Главная претензия ветеранов WoT — удаление привычных элементов: моментального отображения характеристик танков и навыков экипажа. Вместо этого на экране появится упрощённое текстовое меню слева, которое критикуют за схожесть с мобильными проектами. Многие игроки жалуются, что теперь ради получения информации придётся «пролистывать» вкладки, вместо того чтобы видеть всё сразу.
В комментариях на Reddit и игровых форумах UI называют «шаблонным», «дешёвым» и «чуждым духу WoT». Некоторые даже считают, что он больше подходит для Blitz или консольных версий, а не для ПК-игры, которая уже 15 лет сохраняла собственный узнаваемый стиль.
«Никто никогда не жаловался на старый интерфейс, но вы решили его изменить. Это не мобильная игра и не консольный порт. WoT всегда выглядел иначе — и это было его преимуществом», — пишут игроки.
Критики также отмечают, что вместе с изменением интерфейса игра всё чаще получает вымышленные танки, вместо техники времён Второй мировой и Холодной войны, что дополнительно снижает ощущение историчности.
При этом часть сообщества признаёт: нынешний UI действительно непросто освоить новичкам. Однако ветераны подчеркивают, что к нему привыкли миллионы игроков, и именно в этом была сила WoT. Теперь же они требуют хотя бы возможности вернуться к «классическому виду».
Обновление WoT 2.0 стартует 1 сентября 2025 года в Азии, а уже 3 сентября — в США и Европе. Именно тогда сообщество сможет на практике оценить спорные нововведения.
Когда любой интерфейс где угодно, в чем угодно меняется всегда начинается вытьё, а потом привыкают и норм.
ну да ливнули и привыкли к вартандр. так допустим до версии 1.0 это было еще играбельно вроде как а потом началось ...... ....... ................... .............. .................. .................. .......................,...
такой убогий интерфейс сложно сделать ещё хуже
// Булат Гареев
Ничё, проглотят и это
А что до этого было?
Уже даже для танков эмоциональный градус сообщества представляют по реддиту...
Не нравится? Идите в Blitz
Пожалели б скуфов, им всё новое сложно даётся
Кристально чистое озеро превратили в болото.
Осталось убрать круг сведения и ввести обычную прицельную сетку и Я поиграю в это !!!
WG обновляет танки, а Леста оставит их старыми...
Хотя помоему 11-й LVL танков в Лестовской версии был быстрее чем в оригинальной да?