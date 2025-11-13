Суд в Череповце восстановил на работе экономиста, уволенного за World of Tanks

В Череповце уволенный за игру на работе в World of Tanks сотрудник отсудил у работодателя 580 тысяч рублей. Эту информацию ИА «Вологда Регион» подтвердили сегодня, 13 ноября, в объединенной пресс-службе вологодских судов.
Как следует из материалов дела, экономист Череповецкого фанерно-мебельного комбината добился восстановления на работе через суд после того, как он был уволен за игру в World of Tanks на рабочем месте.
Мужчина работал на этом предприятии более 20 лет. У работодателя не было претензий к его работе, он находился на хорошем счету. Однако весной 2024 года руководство компании приняло решение уволить сотрудника, после того как он получил два выговора за использование корпоративной сети в личных целях.
На судебном процессе было установлено, что мужчина играл только во время перерывов, используя личный интернет. Кроме того, в трудовом договоре отсутствует запрет на компьютерные игры. Выяснилось также, что документы о его увольнении были подписаны задним числом.
В итоге суд встал на сторону уволенного экономиста и отменил все дисциплинарные взыскания. Кроме того, по решению суда с комбината взыскали 580 тысяч рублей компенсации за моральный вред и вынужденный прогул.
это прецедент, теперь можно смело всем играть, череповец, череповец, где твоя мамка? кто твой отец?
ну по сути "перерыв на обед" - это мини отпуск. И ты в это время можешь делать все, что хочешь. Точнее, все то, что не запрещено делать на работе. Но можно просто уйти домой на это время. Но видимо, теперь будут дополнительно прописывать в подобных договорах, что играть в компьютерные игры на работе нельзя...
Не получится. Максимум можно прописать запрет на использование компьютерной техники компании. Но и тут остается возможность принести свой ноут и послать компанию лесом - поскольку никаким образом компания не может определять, чем будет заниматься сотрудник в личное время перерыва. И попытки прописать подобные запреты - нарушение законодательства.
Представьте лицо начальства, когда ему теперь зарплату начисляют)
я эту же статью видел вчера, от 12 числа! и да он использовал мобильный интернет! а так в остальном все сходится!
Человек проработал 20 лет ,был на хорошем счету ,и за то что он всего лишь поиграл в танчики надо теперь его гнать? Все начальники такие тупые и разбрасываются хорошими работниками?