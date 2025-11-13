Суд в Череповце восстановил на работе экономиста, уволенного за World of Tanks

В Череповце уволенный за игру на работе в World of Tanks сотрудник отсудил у работодателя 580 тысяч рублей. Эту информацию ИА «Вологда Регион» подтвердили сегодня, 13 ноября, в объединенной пресс-службе вологодских судов.

Как следует из материалов дела, экономист Череповецкого фанерно-мебельного комбината добился восстановления на работе через суд после того, как он был уволен за игру в World of Tanks на рабочем месте.

Мужчина работал на этом предприятии более 20 лет. У работодателя не было претензий к его работе, он находился на хорошем счету. Однако весной 2024 года руководство компании приняло решение уволить сотрудника, после того как он получил два выговора за использование корпоративной сети в личных целях.

На судебном процессе было установлено, что мужчина играл только во время перерывов, используя личный интернет. Кроме того, в трудовом договоре отсутствует запрет на компьютерные игры. Выяснилось также, что документы о его увольнении были подписаны задним числом.

В итоге суд встал на сторону уволенного экономиста и отменил все дисциплинарные взыскания. Кроме того, по решению суда с комбината взыскали 580 тысяч рублей компенсации за моральный вред и вынужденный прогул.