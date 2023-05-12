World of Tanks 23.06.2010
7.6 4 711 оценок

Турнир "Легендарная семёрка" приближается к финалу - игроки собрали невероятный призовой фонд

©
GRAF_RAGE
Новости

В ходе прошедших отборочных игр турнира "Легендарная семёрка" 7х7х1, определились участники турнира, который пройдет в режиме оффлайн 20 и 21 мая этого года. И пока проходили жаркие битвы на полях танковых сражений, простые игроки Мира Танков формировали призовой фонд. который уже превысил отметку в 6,9 миллионов рублей.

В финале турнира столкнуться следующие команды:

  • OneChance
  • Plot
  • ENEmY
  • Beyond

Команды будут бороться за солидный призовой фонд, который будет выделен из общего "банка" активности. На данный момент общий призовой фонд составляет 6 921 330 рублей. Наблюдать за ходом финальных сражений можно будет в рамках официального стрима разработчиков.

Фонд формируется игроками, которые принимают участи в текущем одноименном игровом событии "Легендарная семёрка". Помимо возможности поддержать киберспортсменов и уникального камуфляжа, при покупке специального набора игрок получает доступ к уникальной цепочке заданий, после выполнения которой появляется возможность участвовать в крупном розыгрыше. На данный момент в фонде акции 45 видеокарт GeForce RTX 3060Ti и количество призов будет увеличиваться, с увеличением общего фонда!

Мероприятия
0
0
Последние посты по игре World of Tanks
Событие "Зов Марса" в World of Tanks
Событие "Зов Марса" в World of Tanks
В Мир Танков включили боевые задачи "С Днём Победы"
В Мир Танков включили боевые задачи "С Днём Победы"
В "Мир Танков" раскрыли подробности сезона "Алый грифон" для режима "Натиск"
В "Мир Танков" раскрыли подробности сезона "Алый грифон" для режима "Натиск"
Комментарии: 0
Ваш комментарий