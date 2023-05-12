Турнир "Легендарная семёрка" приближается к финалу - игроки собрали невероятный призовой фонд ©

В ходе прошедших отборочных игр турнира "Легендарная семёрка" 7х7х1, определились участники турнира, который пройдет в режиме оффлайн 20 и 21 мая этого года. И пока проходили жаркие битвы на полях танковых сражений, простые игроки Мира Танков формировали призовой фонд. который уже превысил отметку в 6,9 миллионов рублей.

В финале турнира столкнуться следующие команды:

OneChance

Plot

ENEmY

Beyond

Команды будут бороться за солидный призовой фонд, который будет выделен из общего "банка" активности. На данный момент общий призовой фонд составляет 6 921 330 рублей. Наблюдать за ходом финальных сражений можно будет в рамках официального стрима разработчиков.

Фонд формируется игроками, которые принимают участи в текущем одноименном игровом событии "Легендарная семёрка". Помимо возможности поддержать киберспортсменов и уникального камуфляжа, при покупке специального набора игрок получает доступ к уникальной цепочке заданий, после выполнения которой появляется возможность участвовать в крупном розыгрыше. На данный момент в фонде акции 45 видеокарт GeForce RTX 3060Ti и количество призов будет увеличиваться, с увеличением общего фонда!