World of Tanks 23.06.2010
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В "Мир Танков" добавят мемориал на Мамаевом кургане

Simple Jack
Новости

Ко Дню Победы в игре «Мир Танков» появится ангар, созданный по мотивам мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Разработчики рассказали, что во время создания консультировались с сотрудниками комплекса.

В ангаре будут представлены монумент «Родина-мать зовет!» и площадь Стоявших насмерть. Команда разработчиков хотела, чтобы инсталляция выглядела правдоподобно и празднично, но не перетягивала все внимание. В итоге один из дизайнеров предложил добавить в стартовый ракурс большие цифры с датами Великой Отечественной войны.

Материалы, которые используются при разработке ангара:

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pop Egor90

Жаль что Украина отделена от СНГ серверов, вот где пуканы бы рванули...

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ModRed555

Не, у украины пукан рванет, если ты на фронт пойдешь. Желательно под бахмут. Ух как у них тогда рванет.

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