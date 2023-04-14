В "Мир Танков" добавят мемориал на Мамаевом кургане

Ко Дню Победы в игре «Мир Танков» появится ангар, созданный по мотивам мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Разработчики рассказали, что во время создания консультировались с сотрудниками комплекса.

В ангаре будут представлены монумент «Родина-мать зовет!» и площадь Стоявших насмерть. Команда разработчиков хотела, чтобы инсталляция выглядела правдоподобно и празднично, но не перетягивала все внимание. В итоге один из дизайнеров предложил добавить в стартовый ракурс большие цифры с датами Великой Отечественной войны.

Материалы, которые используются при разработке ангара: