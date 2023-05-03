World of Tanks 23.06.2010
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В "Мир Танков" раскрыли подробности сезона "Алый грифон" для режима "Натиск"

Степан Игнатьев Андреевич

2 мая 2023 года опубликованы детали запуска нового сезона "Алый грифон" в режиме "Натиск", Lesta Games рассказали про регламент, задачи, вознаграждение и улучшения.

Событие запустят 4 мая, в день установки большого обновления 1.20.1 в Мир Танков. Поиграть в "Натиск" можно будет до 7 июня.

Среди важных изменений стоит отметить необычные модификаторы боя: увеличение запаса прочности техники на 25% и снижение времени подготовки снаряжения на 50% после использования.

В списке карт появятся "Штиль" и "Аэродром", всего будет 11 локаций. Снимут ограничение на количество меток и включат сохранение настроек голосового чата. Сбалансируют ролевые навыки техники.

Дополнительно обновят ассортимент арендной техники и введут минимальную разницу в 280 очков престижа при создании взводов.

Уже на старте сезона игрокам выдадут комплект из 5 еженедельных боевых задач, выполнение которых позволяет получить монеты Натиска.

Монеты можно обменять на разнообразные награды, также есть призы за ранг. Уже после 1 боя в режиме выдают 2D стиль "Крыло и коготь" I уровня, его можно улучшать путем поднятия ранга.

ПК
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tvorog8088

Как можно в одно и тоже годами играть, ну поиграл годик ну хватит наверное.

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Helix8

любители cs не поняли

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