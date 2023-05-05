В Мир Танков включили боевые задачи "С Днём Победы"

Только с 5 до 12 мая 2023 года в Мир Танков доступны боевые задачи "С Днём Победы", выполнив простые условия можно получить премиум-аккаунт, расходники и 2D стили.

Предложено 6 частей боевых задач, а на сайте можно взять дополнительные квесты из серии "Путь к победе".

Танкистов ждёт вознаграждение в виде премиума, инструкций, х5 опыта, декалей "Звезда Победы", демонтажных наборов, резервов, 2D стиля "Победоносная звезда" и "Весна сорок пятого", кредитов, золота.

Подробности на закрепленной картинке, также во время действия акции выдают бонус на первый выигрыш в день и запустили скидки на технику.

Напоминаем, что игра получила обновление с ивентом "Сборочный цех", японскими ПТ-САУ и праздничным ангаром.