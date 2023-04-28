Вселенная Warhammer 40,000 вторгается в World of Tanks Modern Armor в последнем сезоне Гладиаторы ©

Начинается конфликт космического масштаба, поскольку действие Warhammer 40,000 сталкивается с World of Tanks Modern Armor как особой частью текущего эпического сезона «Гладиаторы».

Во время этого масштабного мероприятия игроки могут получить пять новых премиум-танков, вдохновленных вселенной Warhammer 40,000, двух новых трехмерных героев-командиров (Волусад Тассиус из Ультрамаринов и Патрицию Лазериан из сестер битвы) и шесть новых двухмерных стандартных командиров.

Все это готовит почву для месячного двухэтапного испытания против сил Хаоса и орков. Событие Warhammer 40,000 начнется 2 мая и продлится до 6 июня 2023 года.

В World of Tanks Modern Armor триумфально дебютирует тяжелый танк «Леман Русс», чудовищная плита механизированной брони, созданная исключительно — для консоли. Названный в честь Примарха Легиона Космических Волков, тяжелый танк «Леман Русс» для консоли был задуман и реализован при полном сотрудничестве с Games Workshop.

В масштабном двухэтапном событии сообщества танкисты объединятся либо с космодесантниками, либо с сестрами битвы, с возможностью перейти на другую сторону для второго этапа. Оттуда они могут объединить силы с другими игроками по всему миру, чтобы сражаться с орками и силами Хаоса. Уничтожение орков сделает контент орков доступным для всех пользователей (для покупки или в качестве вознаграждения); та же механика будет применяться к силам Хаоса и их внутриигровому контенту.

Помимо тяжелого танка «Леман Русс», мощь Warhammer 40,000 также приходит в World of Tanks Modern Armor с новыми фракционными танками: ПТ-САУ Немезида, легкий танк Тифбрейка, средний танк Коса Жнеца и средний танк Игнис Пургатио.